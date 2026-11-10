सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ का ट्रेलर रिलीज, संतोष बाबू के दमदार किरदार में ‘भाईजान’, सीमा पर गदर की कहानी

Maatrubhumi trailer release: सलमान खान स्टारर ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हो गया। फिल्म के इस ट्रेलर में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष की झलक देखने को मिलती है। फिल्म में सलमान खान भारतीय सेना के कर्नल की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि चित्रांगदा सिंह भी अहम किरदार में नजर आ रही हैं।
कर्नल संतोष बाबू के किरदार में सलमान
यह फिल्म अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी है। फिल्म में गलवान घाटी संघर्ष के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की कहानी दिखाई गई है। ट्रेलर में सलमान कर्नल संतोष बाबू के किरदार में बड़े दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, वहीं चित्रांगदा सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री कहानी में भावनात्मक रंग जोड़ती है। फिल्म में देशभक्ति के साथ रिश्तों की झलक भी है। ट्रेलर की रिलीज के साथ सलमान ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, ”आज रिलीज करूं या कल? जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। ट्रेलर का मजा लीजिए।”
Aaj release karoon ya kal ?
Jo kal kare so aaj kar, Jo aaj kare so ab.Enjoy the trailer…..
#MaatrubhumiTrailer out now
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— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 10, 2026
‘नहीं बदली गई फिल्म की कहानी’
ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान ने साफ कर दिया था कि उनकी इस फिल्म की स्क्रिप्ट सरकार के दबाव में नहीं बदली गई है। उन्होंने ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म दोनों देशों के सैनिकों और उनके परिवारों की मुश्किलों पर आधारित है। इसमें किसी के प्रति नकारात्मकता नहीं दिखाई गई है।