टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद एक्शन, बढ़ाई गई सुरक्षा, दो बड़े अभिनेताओं को Y+ सिक्योरिटी

जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई थी. इसके बाद मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड की कई हस्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी है. सितारों को लगातार धमकियां मिल रही हैं. कथित तौर पर इन धमकियों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं. खतरे को देखते हुए कम से कम दो बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है. अब उन्हें Y-प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

नई दिल्ली. बॉलीवुड पर पिछले कुछ महीने से डर का माहौल है. जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की गई. इसके बाद अमिताभ बच्चन समेत कई और अभिनेता को धमकी और फिरौती के कॉल आए. इन घटना के बाद मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड की कई हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

बॉलीवुड हस्तियों को लगातार मिल रही धमकियों पर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है. कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े खतरे को देखते हुए दो बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई. सुरक्षा को Y-प्लस करने का फैसला लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, एक ए-लिस्ट अभिनेता की सुरक्षा X श्रेणी से बढ़ाकर Y-प्लस कर दी गई है, जबकि दूसरे अभिनेता को पहले Y श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी, जिसे अब Y-प्लस कर दिया गया है.

पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन सितारों की पहचान की. उनकी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया है. सुरक्षा की समीक्षा केवल उन अभिनेताओं तक सीमित नहीं है, जिन्हें सीधे तौर पर धमकियां मिली हैं. इसमें उन हस्तियों को भी शामिल किया गया है. इनका संबंध ऐसे लोगों से माना जाता है, जो कथित तौर पर बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं.

बॉलीवुड सितारों के परिवारों की भी बढ़ाई गई सुरक्षा

पुलिस ने बॉलीवुड सितारों के परिवारों और करीबी लोगों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है. सूत्रों के अनुसार, खतरे का आकलन करने के बाद कुछ परिवार के सदस्यों को X श्रेणी की सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई है. पुलिस अब सुरक्षा को लेकर व्यापक रणनीति अपना रही है. इसमें केवल सीधे तौर पर धमकियों का सामना कर रहे सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े करीबी लोगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है.

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई थी फायरिंग

टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को जुहू के पुष्पा पार्क के पास मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई थीं. यह घटना उस समय हुई, जब अभिनेता की गाड़ी पास के एक फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकल रही थी. हमलावरों ने कम से कम तीन राउंड फायरिंग की थी. इस घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक को चोटें आई थीं. वारदात के कुछ ही समय बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विदेश में मौजूद दो सदस्यों से इसकी जिम्मेदारी ली गई थी. कथित तौर पर एक ऑडियो संदेश में फायरिंग की बात को बताया था. इसमें टाइगर श्रॉफ को अभिनेता सलमान खान के साथ काम नहीं करने की चेतावनी भी दी गई थी.