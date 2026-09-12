फिल्म गदर से बॉलीवुड में 'गदर' मचाने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल के मुंबई स्थित घर से लगभग 5 लाख रुपये की कीमत के गहने चोरी होने के आरोप में उनके घर के एक स्टाफ मेंबर को गिफ्तार किया गया है। यह घटना चर्चगेट स्थित एक्टर के पारिवारिक घर पर हुई।

Ameesha patel’s house theft: फिल्म गदर से बॉलीवुड में ‘गदर’ मचाने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल के मुंबई स्थित घर से लगभग 5 लाख रुपये की कीमत के गहने चोरी होने के आरोप में उनके घर के एक स्टाफ मेंबर को गिफ्तार किया गया है। यह घटना चर्चगेट स्थित एक्टर के पारिवारिक घर पर हुई, जहां उनकी मां आशा पटेल ने कीमती सामान के गायब होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी को पुलिस ने दबोचा

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और चोरी के आरोप में घर में काम करने वाली 40 वर्षीय सीमा घाटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे मुंबई के विरार इलाके से पकड़ा। आशा पटेल को अपनी ज्वेलरी में से एक जोड़ी सोने के कंगन गायब होने का पता जनवरी में चला था। इन कंगनों में हीरे जड़े हुए थे और उनकी कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई जा रही है। आशा पटेल ने घर में काम करने वाली मेड से कई बार कंगन वापस करने के लिए कहा था। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच के दौरान हाउस हेल्प को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कर रही मामले की जांच

अमीषा पटेल के मैनेजर ने इस घटना को कंफर्म किया है। मैनेजर ने बताया कि स्टाफ मेंबर को पकड़ लिया गया है और वह फिलहाल जेल में है। हालांकि, इस मामले में अमीषा पटेल या उनके परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस चोरी की परिस्थितियों, गायब हुई ज्वेलरी और आरोपी की भूमिका से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

फिल्म गदर 2 में दिखीं

अमीषा को आखिरी बार एक्टर सनी देओल की ‘गदर 2’ (2023) में देखा गया था। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और एक्टर को एक हाई-प्रोफाइल कमर्शियल वापसी दिलाई।