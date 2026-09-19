Pati Patni Aur Panga 2: एंटरटेनमेंट का महामुकाबला, ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में ये 7 सेलिब्रिटी कपल्स पंगा लेकर मचाएंगे धमाल!

पहले सीजन की सफलता के बाद 'पति पत्नी और पंगा' का दूसरा सीजन अगले महीने आ रहा है। मेकर्स ने 'पति पत्नी और पंगा 2' के कन्फर्म कंटेस्टेंट के तौर पर दो सेलिब्रिटी जोड़ियों शब्बीर अहलूवालिया-कांची कौल और राहुल वैद्य-दिशा परमार के नामों का खुलासा किया है।

पहले सीजन की सफलता के बाद ‘पति पत्नी और पंगा’ का दूसरा सीजन अगले महीने आ रहा है। मेकर्स ने ‘पति पत्नी और पंगा 2’ के कन्फर्म कंटेस्टेंट के तौर पर दो सेलिब्रिटी जोड़ियों शब्बीर अहलूवालिया-कांची कौल और राहुल वैद्य-दिशा परमार के नामों का खुलासा किया है। अब, पांच और सेलिब्रिटी कपल्स के नाम भी सामने आए हैं। आइए, ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में हिस्सा लेने वाले 7 सेलिब्रिटी कपल्स से मिलते हैं।

शरद केलकर और कीर्ति गायकवाड़

अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी

अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी टेलीविजन की दुनिया के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं और वे पहले ‘स्मार्ट जोड़ी’ में हिस्सा ले चुके हैं। ऐसे में अब, वे ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की शादी को 34 साल हो चुके हैं। उन्होंने ‘नच बलिए’ सीजन 1 में कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया था। अब, वे ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में युवा जोड़ों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

शबीर अहलूवालिया और कांची कौल

शबीर अहलूवालिया और कांची कौल ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में पक्के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। उनके फैन्स को इस शो में उनकी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने का मौका मिलेगा।

राहुल वैद्य और दिशा परमार

राहुल वैद्य और दिशा परमार टेलीविजन की दुनिया के सबसे मनोरंजक जोड़ों में से एक हैं। शादी के बाद, वे एक साथ अपना पहला रियलिटी शो करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे निश्चित रूप से ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में शानदार प्रदर्शन करेंगे।

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया हाल ही में माता-पिता बने हैं। शादी के 10 साल बाद, मई 2026 में उनके जुड़वां बेटों का जन्म हुआ। अब यह कपल ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लेने के लिए तैयार है।

दीपिका सिंह और रोहित राज गोयल

पति पत्नी और पंगा 2 में दीपिका सिंह और रोहित राज गोयल बतौर प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। दीया और बाती हम की अभिनेत्री ने 2014 में निर्देशक से शादी की थी।