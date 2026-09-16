कपिल शर्मा फिर मचाएंगे धमाल, सामने आई ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 5 की रिलीज डेट

The Great Indian Kapil Show Season 5: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 5 की वापसी जल्द होने वाली है. कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा फिर दर्शकों को हंसाएंगे. शो रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर आएगा.

The Great Indian Kapil Show Season 5: कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा एक बार फिर अपने लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं. Netflix ने शो के सीजन 5 की घोषणा कर दी है. कपिल के साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा समेत पूरी टीम वापसी कर रही है.

26 सितंबर से शुरू होगा सीजन 5

नए सीजन की शुरुआत 26 सितंबर 2026 से होगी. दर्शक हर शनिवार रात 8 बजे इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे. इस बार भी शो की कमान कपिल शर्मा के साथ अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू संभालते नजर आएंगे. नए प्रोमो में कपिल के साथ कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

मेकर्स ने नए सीजन को फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है. ऐसे में उम्मीद है कि परिवार के साथ वीकेंड पर मनोरंजन का यह सिलसिला जारी रहेगा. शो में बॉलीवुड, खेल और मनोरंजन जगत से जुड़ी कई चर्चित हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद है, जहां वे अपनी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प और अनसुने किस्से साझा कर सकती हैं.

कपिल शर्मा ने खास अंदाज में किया ऐलान

कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर नया प्रोमो साझा करते हुए लिखा- “ढोल, नगाड़ा सब बजेगा, क्योंकि हंसी का त्योहार, अब नेटफ्लिक्स पर सजेगा! द ग्रेट इंडियन कपिल शो, सीजन 5 26 सितंबर से, रात 8 बजे, केवल नेटफ्लिक्स पर.”

सीजन 5 के पहले एपिसोड में कौन-कौन से मेहमान नजर आएंगे, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है. हालांकि, शो की वापसी को लेकर फैंस उत्साहित नजर आ रहे हैं.

अब तक ऐसे रहा शो का सफर

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का पहला सीजन 30 मार्च 2024 को शुरू हुआ था. इसके बाद दूसरा सीजन 21 सितंबर 2024, जबकि तीसरा सीजन 21 जून 2025 को आया. चौथा सीजन 20 दिसंबर 2025 से 14 मार्च 2026 तक प्रसारित हुआ. अब सीजन 5 की शुरुआत 26 सितंबर 2026 से होने जा रही है.