Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: थलापति विजय का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, सिर्फ 4 दिनों में छापे करोड़ों, जानें कलेक्शन

Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: थलापति विजय की Jana Nayagan ने पहले वीकेंड में शानदार कमाई करते हुए सिर्फ 4 दिनों में दुनियाभर में 217.48 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. आइए जानते हैं भारत में कलेक्शन.

Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: थलापति विजय की फिल्म Jana Nayagan बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के पहले वीकेंड में फिल्म को लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला, जिसका असर इसकी कमाई पर भी साफ दिखाई दिया. पहले रविवार को फिल्म की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई और महज चार दिनों में इसने दुनियाभर में 217.48 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया. इसी के साथ फिल्म ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है और साल 2026 की सबसे सफल तमिल फिल्मों में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है.

भारत में 124 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, Jana Nayagan ने रिलीज के चौथे दिन यानी रविवार को भारत में करीब 32 करोड़ रुपये नेट की कमाई की. ये शनिवार के 28.90 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 10.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 124.75 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 145.98 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. पहले वीकेंड का ये प्रदर्शन फिल्म के लिए बेहद मजबूत माना जा रहा है.

कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे

शानदार शुरुआत की बदौलत Jana Nayagan ने इस साल रिलीज हुई कई तमिल फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने Parasakthi (53 करोड़ रुपये) और Love Insurance Kompany (43 करोड़ रुपये) से काफी आगे निकल गई है. इतना ही नहीं, इसने Dragon (102 करोड़ रुपये) और Sikandar (104 करोड़ रुपये) जैसी फिल्मों के घरेलू लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया है.

तमिलनाडु से सबसे ज्यादा कमाई

राज्यवार कमाई की बात करें तो तमिलनाडु फिल्म के लिए सबसे बड़ा बाजार साबित हुआ, जहां से चौथे दिन 22.50 करोड़ रुपये ग्रॉस की कमाई हुई. इसके बाद कर्नाटक से 4.75 करोड़ रुपये, केरल से 2.85 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश-तेलंगाना से 2.05 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन आया. भारत के बाकी राज्यों से फिल्म ने 5.02 करोड़ रुपये कमाए, जिससे चौथे दिन का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 37.17 करोड़ रुपये रहा.

Jana Nayagan के बारे में

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी Jana Nayagan को बालकृष्ण की तेलुगु ब्लॉकबस्टर Bhagavanth Kesari से प्रेरित बताया जा रहा है. फिल्म में थलापति विजय मुख्य भूमिका में हैं, जबकि उनके साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममिता बैजू अहम किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा नासर, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण और प्रियामणि भी फिल्म का हिस्सा हैं. ये फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले वीकेंड के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कमाई का सिलसिला और भी मजबूत रह सकता है.