Batwara 1947 BOC Day 3: रविवार को धीमी पड़ी सनी देओल की फिल्म, जानें तीसरे दिन का कलेक्शन

Batwara 1947 Box Office Collection Day 3: सनी देओल की ‘Batwara 1947’ ने पहले वीकेंड में ₹26.50 करोड़ नेट कमाए. आइए जानते हैं फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन.

Batwara 1947 Box Office Collection Day 3: सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म ‘Batwara 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक तेज शुरुआत नहीं की. शुक्रवार को धीमे आगाज के बाद फिल्म ने शनिवार को कमाई में अच्छी बढ़त दर्ज की, लेकिन रविवार को ये रफ्तार बरकरार नहीं रख सकी. तीन दिनों के प्रदर्शन के बाद फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन ₹26.50 करोड़ पहुंच गया है.

Batwara 1947 Day 3 Box Office Collection

Sacnilk के मुताबिक, ‘Batwara 1947’ ने रविवार यानी तीसरे दिन भारत में ₹7.25 करोड़ नेट कमाए. शनिवार को फिल्म की कमाई ₹13.50 करोड़ रही थी. इस लिहाज से रविवार की कमाई दूसरे दिन की तुलना में करीब 46 प्रतिशत कम रही.

फिल्म ने शुक्रवार को ₹5.75 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी. इसके बाद शनिवार को कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, लेकिन रविवार की गिरावट ने फिल्म के ओपनिंग वीकेंड के आंकड़ों को प्रभावित किया.

पहले वीकेंड में ₹26.50 करोड़ का कलेक्शन

सनी देओल स्टारर इस पीरियड ड्रामा ने रिलीज के पहले तीन दिनों में भारत में कुल ₹26.50 करोड़ नेट का कारोबार किया है.

पहला दिन (शुक्रवार): ₹5.75 करोड़

दूसरा दिन (शनिवार): ₹13.50 करोड़

तीसरा दिन (रविवार): ₹7.25 करोड़

कुल: ₹26.50 करोड़ नेट

फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹31.61 करोड़ बताया जा रहा है, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग ₹37 करोड़ तक पहुंचा है.

क्या है Batwara 1947 की कहानी?

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ‘Batwara 1947’ भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है. फिल्म में सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है. दोनों इससे पहले ‘घायल’, ‘दामिनी’ और ‘घातक’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल समेत कई कलाकार नजर आए हैं. आमिर खान द्वारा समर्थित ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे दर्शकों तथा समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है.