‘हम तमाशा…’, सुनीता आहूजा ने वापस लिया गोविंदा से तलाक केस, खुद मैनेजर ने किया खुलासा

Sunita Ahuja Withdraws Divorce Case Against Govinda: गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है. गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पुष्टि की कि सुनीता ने तलाक का केस वापस ले लिया है.

Sunita Ahuja Withdraws Divorce Case Against Govinda: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले साल से लगातार चर्चाएं चल रही थीं. दोनों के बीच अनबन और तलाक की खबरों के बीच अब बड़ा अपडेट सामने आया है. गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पुष्टि की है कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ दायर तलाक का केस वापस ले लिया है.

बांद्रा कोर्ट पहुंची थीं सुनीता आहूजा

सुनीता आहूजा को मुंबई के बांद्रा स्थित अदालत में देखा गया था. हालांकि, उनके वहां पहुंचने की वजह उस समय स्पष्ट नहीं थी. पिछले काफी समय से सुनीता की ओर से अपने रिश्ते को लेकर कई निजी बातें और विवादित बयान सामने आते रहे हैं. वहीं, गोविंदा भी समय-समय पर इन मामलों पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं.

गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पिछले दो सालों में इस पूरे मामले के मीडिया में आने पर निराशा जताई. उनका कहना है कि ये विवाद अदालत तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि “लड़ाइयां होती हैं और फिर भी चीजें चलती रहती हैं.” उन्होंने एनडीटीवी से कहा, “लेकिन एक बार जब मामला अदालत तक पहुंच जाता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है. क्या दुनिया को ये जानने की जरूरत थी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी. पारिवारिक मामलों को परिवार के भीतर ही रहना चाहिए. कई चीजें बैठकर और बातचीत करने से सुलझ जाती हैं. अगर आज केस वापस लेना था, तो उसे पहले दायर ही क्यों किया गया? ये बात मुझे दुखी करती है. हम तमाशा क्यों बन गए?”

गोविंदा की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं

शशि सिन्हा ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम पर गोविंदा की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उन्होंने कहा, “गोविंदा की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं है. ये सब कुछ कुछ मिनट पहले ही हुआ है. अभी बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं है. भगवान सभी को सद्बुद्धि दें और सभी समझदारी से काम लें. यही सबसे जरूरी है. मैं गोविंदा, सुनीता, बच्चों और सभी के लिए अच्छा ही चाहता हूं.”