Spider-Man Day 7 Collection: सातवें दिन भी छाया स्पाइडर-मैन का जलवा, करोड़ों में पहुंचा कलेक्शन; जानें आकड़ा

Spider-Man: Brand New Day Box Office Collection Day 7: टॉम हॉलैंड और जेंडाया स्टारर ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. आमतौर पर वीकडेज में फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस सुपरहीरो फिल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी है. भारत से लेकर दुनियाभर तक फिल्म को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म तेजी से आगे बढ़ रही है. फिल्म का नेट कलेक्शन 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है और अब ये 400 करोड़ क्लब की ओर बढ़ती नजर आ रही है. सातवें दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जिसमें फिल्म ने अच्छी कमाई दर्ज की है.
सातवें दिन कमाई में आई गिरावट
रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने रिलीज के सातवें दिन करीब 15.20 करोड़ रुपये का कारोबार किया. हालांकि पिछले दिनों की तुलना में कमाई में लगभग 29 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई की रफ्तार काफी मजबूत बनी हुई है.
फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 380 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जबकि नेट कलेक्शन 318 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है. वीकडेज में भी लोगों की दिलचस्पी बनी रहना फिल्म की लोकप्रियता को दिखाता है.
भारत में अलग-अलग भाषाओं से हुई इतनी कमाई
सातवें दिन फिल्म ने अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई की. अंग्रेजी वर्जन ने लगभग 8 करोड़ रुपये जुटाए, जहां ऑक्यूपेंसी करीब 20 प्रतिशत रही. वहीं हिंदी वर्जन ने 5.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इसकी ऑक्यूपेंसी 76 प्रतिशत दर्ज की गई.
इसके अलावा तमिल वर्जन से करीब 90 लाख रुपये, तेलुगु से 60 लाख रुपये, मलयालम से 3 लाख रुपये और कन्नड़ से लगभग 2 लाख रुपये की कमाई हुई. शुरुआत में दक्षिण भारतीय बाजारों में फिल्म का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था, हालांकि अब वहां कमाई धीरे-धीरे कम होती दिखाई दे रही है.
2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी
सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने ‘टॉय स्टोरी 5’ को पछाड़ते हुए 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब हासिल कर लिया है.
दुनियाभर में फिल्म ने करीब 1.1 बिलियन डॉलर की कमाई कर ली है, जो भारतीय मुद्रा में 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है. इसके अलावा अमेरिका और कनाडा में भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है और मार्वल की पिछली फिल्मों के कई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.