Lock Upp 2 Winner Shreya Kalra: श्रेया कालरा ने जीता ‘लॉक अप 2’ का खिताब, फाइनल में 5 कंटेस्टेंट से मिली टक्कर

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Amit Upadhyay
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Shreya Kalra Won Lock Upp 2 Finale: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले पूरा हो गया और इसमें श्रेया कालरा ने शानदार प्रदर्शन के दम पर ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी अपने नाम की। उन्होंने शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे, योगेश रावत और राम कपूर जैसे फाइनलिस्ट्स को पीछे छोड़ा।
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रियलिटी शो लॉक अप 2 के ग्रैंड फिनाले में श्रेया कालरा को विजेता घोषित किया गया।

Lock Upp 2 Winner Shreya Kalra News: पॉप्युलर रियलिटी शो ‘लॉक अप’ के सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले शानदार रहा और इसके नए विजेता का ऐलान हो गया है। ग्रैंड फिनाले में श्रेया कालरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी फाइनलिस्ट्स को पीछे छोड़ दिया और ‘लॉक अप 2’ की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जीत के साथ उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी भी दी गई। विजेता घोषित होते ही सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने खुशी जाहिर की और उन्हें लगातार बधाइयां मिलने लगीं। कई लोगों ने उनकी जीत को पूरे सीजन के प्रदर्शन का परिणाम बताया। इस शो के पूरे सीजन में कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जबकि वाइल्ड कार्ड एंट्री और चौंकाने वाले एलिमिनेशन ने दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखी। रितेश देशमुख और फराह खान की होस्टिंग वाले इस शो का समापन शानदार अंदाज में हुआ और दर्शकों को सीजन का विजेता मिल गया।

सोशल मीडिया पर फैंस ने बताया ‘डिजर्विंग विनर’

श्रेया कालरा की जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने पूरे सीजन में शानदार रणनीति और मजबूत खेल दिखाया, इसलिए वह ट्रॉफी की असली हकदार थीं। कुछ प्रशंसकों ने उनकी जीत को ‘डिजर्विंग विन’ बताया, जबकि अन्य ने कहा कि ट्रॉफी सही हाथों में गई है। सोशल मीडिया पर #ShreyaKalraWinner भी चर्चा का विषय बन गया।

जूरी वोटिंग से हुआ विजेता का फैसला

शो के विजेता का फैसला 25 सदस्यीय जूरी की वोटिंग के आधार पर किया गया। इस जूरी में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ शो के पूर्व कंटेस्टेंट और बाहर हो चुके प्रतिभागी भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रेया कालरा को कुल 23 वोट मिले, जिनमें 18 मीडिया जूरी और पांच पूर्व सदस्यों के वोट शामिल थे। वहीं शिवांगी जोशी को लगभग 14-15 वोट मिले, जबकि योगेश रावत को मीडिया जूरी से केवल दो वोट प्राप्त हुए।

ये रहे शो के टॉप-5 फाइनलिस्ट

‘लॉक अप 2’ के टॉप-5 फाइनलिस्ट में श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे, योगेश रावत और राम कपूर ने अपनी जगह बनाई। फिनाले से पहले हुए एलिमिनेशन में आकांक्षा चमोला और वरुण यादव का सफर समाप्त हो गया था, जिसके बाद यही पांच प्रतियोगी ट्रॉफी की दौड़ में बचे। आखिरकार श्रेया कालरा ने सभी को पीछे छोड़ते हुए सीजन की विजेता बनने का गौरव हासिल किया।