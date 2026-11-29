बॉलीवुड के किंग खान की आगामी फिल्म ‘किंग’ जल्द ही पर्दे पर दस्तक देने वाली है। शाहरुख खान ने मुंबई में आयोजित एक इवेंट के दौरान इस फिल्म को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने बताया कि यह पूरे परिवार के साथ देखने लायक फिल्म होगी। इसमें दर्शकों को सिर्फ धमाकेदार एक्शन और स्टंट ही नहीं, बल्कि मनोरंजन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल वे कोई गंभीर और ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म नहीं बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी फिल्में भी जरूर करेंगे।

पहली बार बड़े पर्दे पर सुहाना खान

शाहरुख खान ने ‘किंग’ को मसाला एक्शन-ड्रामा फिल्म बताया। उनके मुताबिक, यह फिल्म तर्कों के बजाय ड्रामा, संगीत और एक्शन के मेल से दर्शकों का मनोरंजन करेगी। इस फिल्म से उनकी बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर कदम रख कर रही हैं। हालांकि, शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में फिल्म के बाकी कलाकारों के नाम बताने से परहेज किया। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह एक्शन ड्रामा फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

3 घंटे 17 मिनट की होगी फिल्म!

शाहरुख खान की ‘किंग’ को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 17 मिनट हो सकता है। यह जानकारी अमेरिकी टिकट बुकिंग वेबसाइट Fandango की लिस्टिंग के आधार पर सामने आई है। हालांकि, अभी मेकर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिल्म की अंतिम लंबाई सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही साफ होगी। पहले फिल्म का रनटाइम करीब 2 घंटे 35 मिनट बताया जा रहा था। ऐसे में नई जानकारी ने दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।