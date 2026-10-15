Salman Khan News: सलमान खान बोले- बेशक मेरे बच्चे होंगे… कॉफी विद करण शो में शादी पर भी की चर्चा

Koffee With Karan Season 9: 'कॉफी विद करण' शो में सलमान खान ने शादी, अकेलेपन और पिता बनने की इच्छा पर खुलकर बात की। सलमान ने कहा कि भविष्य में उनके बच्चे जरूर होंगे। उन्होंने अपने पुराने 'वर्जिन' वाले बयान पर कहा कि वह अपनी निजी जिंदगी को चर्चाओं से दूर रखना चाहते हैं।

Salman Khan on Koffee With Karan 9: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी शादी से लेकर रिलेशनशिप तक पर सालों से सवाल उठते रहे हैं। अब करण जौहर के चर्चित टॉक शो ‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान खान ने अपनी निजी जिंदगी, अकेलेपन और पिता बनने की इच्छा पर खुलकर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने ‘मैं वर्जिन हूं’ वाले बयान के पीछे की वजह भी बताई। सलमान ने साफ किया कि वह अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते। करण जौहर के इस शो का नौवां और अंतिम सीजन 14 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इसके पहले एपिसोड में सलमान खान नजर आए। शो में उनकी बेबाक बातचीत ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींचा है।

शादी को लेकर क्या बोले सलमान खान?

सलमान खान की शादी को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जाती रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी सलमान ने शादी नहीं की है और उनकी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ‘कॉफी विद करण 9’ में बातचीत के दौरान सलमान ने अपनी मौजूदा जिंदगी को लेकर संतुष्टि जाहिर की। शो में करण जौहर ने जीवनसाथी की कमी और किसी के साथ भावनाएं साझा करने की जरूरत पर बात की। इस दौरान सलमान ने संकेत दिया कि वह अपनी जिंदगी में खुश हैं और शादी नहीं करने के फैसले को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी जिंदगी के फैसले उनकी अपनी पसंद हैं।

‘बेशक मेरे बच्चे होंगे’, पिता बनने पर कही ये बात

शो के सबसे चर्चित पलों में से एक तब आया, जब करण जौहर ने सलमान खान से बच्चों को लेकर सवाल किया। इस बातचीत में अभिनेता ने भविष्य में पिता बनने की इच्छा जाहिर की। सलमान ने कहा कि वह जिंदगी में किसी समय बच्चे चाहते हैं। उन्होंने करण जौहर के सरोगेसी के जरिए पिता बनने के फैसले का जिक्र करते हुए उनके लिए खुशी भी जताई। सलमान की इस बात से एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि अभिनेता भविष्य में पिता बनने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। हालांकि सलमान ने बच्चों को लेकर किसी निश्चित समय या योजना की घोषणा नहीं की। उनका बयान भविष्य में पिता बनने की इच्छा तक सीमित है।

अकेलेपन पर सलमान खान ने क्या कहा?

करण जौहर के साथ बातचीत के दौरान सलमान खान से अकेलेपन और जीवनसाथी की कमी को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर अभिनेता ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अकेलापन उस समय महसूस होता है, जब कोई आपके साथ रहना ही नहीं चाहता। सलमान की बातचीत से यह भी सामने आया कि वह अकेले रहने को अपनी जिंदगी की परेशानी नहीं मानते। उन्होंने अपनी मौजूदा स्थिति को लेकर संतुष्टि जताई और संकेत दिया कि जीवनसाथी न होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता।

‘मैं वर्जिन हूं’ बयान पर सलमान ने तोड़ी चुप्पी

‘कॉफी विद करण’ के पुराने सीजन में सलमान खान ने खुद को ‘वर्जिन’ बताया था। उनका यह बयान काफी चर्चित हुआ था और लंबे समय तक मनोरंजन जगत की सुर्खियों में बना रहा। सीजन 9 में करण जौहर ने एक बार फिर इसी सवाल को उठाया और अभिनेता से उसके पीछे की वजह पूछी। सलमान ने साफ किया कि वह बयान असल में अपनी निजी जिंदगी पर आगे चर्चा करने से बचने का एक तरीका था। उन्होंने समझाया कि जब लोग किसी के डेट करने या रिलेशनशिप में होने की चर्चा करते हैं, तो यह निश्चित नहीं होता कि वह रिश्ता भविष्य में भी कायम रहेगा। कई बार वह व्यक्ति आगे चलकर किसी और से शादी कर लेता है। वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा बात नहीं करना चाहते।

पिता सलीम खान की सीख का भी किया जिक्र

अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखने की वजह बताते हुए सलमान खान ने अपने पिता और मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान की सीख को भी याद किया। सलमान ने बताया कि जब वह लगभग 15-16 साल के थे, तब से उनके पिता उन्हें निजी जिंदगी और सार्वजनिक जीवन के बीच अंतर बनाए रखने की सलाह देते रहे हैं। उनके पिता का कहना था कि निजी जिंदगी बेडरूम की तरह है, जबकि पूरा देश लिविंग रूम की तरह है। सार्वजनिक जीवन में आप बहुत कुछ साझा कर सकते हैं, लेकिन निजी जिंदगी की बातें निजी ही रहनी चाहिए।