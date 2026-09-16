Salman Khan Ganpati Visarjan: गणपति विसर्जन से पहले ये क्या कर गए सलमान खान, बहन अर्पिता ने की मदद

Salman Khan Ganpati Visarjan: गणपति विसर्जन से पहले सलमान खान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद उनकी बहन अर्पिता ने उनकी मदद की.

Salman Khan Ganpati Visarjan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के परिवार में गणपति उत्सव हर साल बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है. खान परिवार गणपति बप्पा का स्वागत करने के साथ पूरे विधि-विधान और धूमधाम से उनका विसर्जन भी करता है. इस बार भी सलमान की बहन अर्पिता खान ने घर पर बप्पा का स्वागत किया. विसर्जन से पहले हुई आरती के दौरान हालांकि सलमान से एक छोटी-सी गलती हो गई, जिसे अर्पिता ने तुरंत ठीक करवाया.

आरती करते वक्त उल्टी दिशा में घुमाई पूजा की थाली

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सलमान खान अपने परिवार और करीबियों के साथ गणपति बप्पा की आरती करते नजर आ रहे हैं. जैसे ही पूजा की थाली सलमान के हाथों में आती है, वह उसे उल्टी दिशा में घुमाने लगते हैं. कुछ पल तक अर्पिता उन्हें देखती रहती हैं, लेकिन फिर भाई को आरती का सही तरीका समझाती हैं.

अर्पिता की बात सुनते ही सलमान अपनी गलती सुधार लेते हैं और सही दिशा में आरती करने लगते हैं. इसके बाद अभिनेता का प्यारा-सा रिएक्शन भी देखने को मिलता है. आसपास मौजूद लोग भी इस पूरे पल को देखकर मुस्कुराते नजर आए.

वायरल वीडियो- https://x.com/ANI/status/2100025077618409832?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2100025077618409832%7Ctwgr%5E99e61eb0797ceee00bb9c7cd2674448a13e0147a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv9hindi.com%2Fentertainment%2Fbollywood-news%2Fsalman-khan-performing-aarti-in-the-wrong-direction-then-sister-arpita-khan-corrected-him-3908185.html

यूलिया वंतूर से भी हुई ऐसी ही गलती

सलमान की दोस्त यूलिया वंतूर भी गणपति विसर्जन के मौके पर मौजूद थीं. रोमानिया की मॉडल और अभिनेत्री यूलिया लंबे समय से भारत में रह रही हैं और खान परिवार के साथ कई त्योहारों में शामिल होती रही हैं.

हालांकि आरती के दौरान यूलिया ने भी सलमान की तरह पूजा की थाली उल्टी दिशा में घुमा दी. इसके बाद अर्पिता और वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें सही तरीका समझाया. यूलिया ने भी तुरंत अपनी आरती का तरीका सुधार लिया. वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की नजर बनी हुई है.

करीब दो दशक से खान परिवार में आ रहे हैं बप्पा

बताया जाता है कि खान परिवार में पिछले करीब 19-20 वर्षों से गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा का स्वागत किया जाता है. सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस परंपरा की शुरुआत उनकी बहन अर्पिता खान ने की थी. अब अर्पिता के घर बप्पा के आगमन के साथ पूरा परिवार उत्सव में शामिल होता है और विसर्जन के दौरान भी खास जश्न देखने को मिलता है.