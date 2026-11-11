सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर बताया अपनी फिटनेस का राज, देखकर आप भी कह उठेंगे वाह!

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें वह शर्टलेस होकर सूर्य नमस्कार करते दिख रहे हैं। उनके इस अंदाज पर कई फैंस ने उनके फिगर की तारीफ की है।

Entertainment News: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें वह शर्टलेस होकर सूर्य नमस्कार करते दिख रहे हैं। उनके इस अंदाज पर कई फैंस ने उनके फिगर की तारीफ की है। वहीं सैफ की पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी पति के इस अंदाज पर प्यार लुटाया और कहा कि सैफ ने उनसे भी अच्छा सूर्य नमस्कार किया है।

फैंस को तगड़ी बॉडी दिखाई

सैफ अली खान ने बुधवार, 11 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक्टर ने सिर्फ शॉर्ट पहन रखा है। वे अपनी तगड़ी बॉडी के जरिए अपनी फिटनेस दिखाते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में अभिनेता खुले आसमान के नीचे हरियाली के बीचों बीच सूर्य नमस्कार और योग करते हुए नजर आ रहे हैं।

फिटनेस का राज बताया

सैफ अली खान ने बता दिया है कि आखिर कौन सी चीज उन्हें इस उम्र में भी फिट और हेल्दी बनाए रखती है। वीडियो में अभिनेता ने कई योगासन भी किए। वीडियो को शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, ”वक्त आ चुका है काम पर लौटने का। पहले दिमाग और फिर शरीर…एक हैप्पी न्यू ईयर के लिए सब कुछ फिर से पटरी पर।”

करीना हार बैठीं दिल

सैफ अली खान के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिल रहा है। फैंस उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी पति के वीडियो पर कमेंट किया। अभिनेत्री ने अपने कमेंट में लिखा, ”सूर्य नमस्कार में आपने आज मुझे पीछे छोड़ दिया है।” वहीं सैफ की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने कमेंट में ‘वेरी बेंडी’ लिखा।”