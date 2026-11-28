Vivek Oberoi on Matrubhumi: बॉलीवुड ऐक्टर विवेक ओबेरॉय ने सलमान की फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके दोस्त की है और उन्हें उम्मीद है कि इस फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिलेगा। विवेक ने इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

फिल्म पर बोले विवेक ओबेरॉय

दरअसल, विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में कैंसर पीड़ितों के लिए रामायणम की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। इस स्क्रीनिंग में पहुंचे विवेक से जब वॉर ड्रामा ‘मातृभूमि’ के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने फिल्म के सपोर्ट में कहा, ”मैं मानता हूं कि कोई भी फिल्म अगर हमारे भारतीय सेना के शौर्य, बहादुरी, साहस और वीरता के ऊपर बन रही है तो हमें एक ऑडियंस के तौर पर उसे सपोर्ट करना चाहिए।”

डायरेक्टर को बताया दोस्त

विवेक ओबेरॉय ने ‘मातृभूमि’ के डायरेक्टर अपूर्व लखिया को अपना अच्छा दोस्त बताया जिनके साथ वह ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा, “उस फिल्म को बहुत प्यार मिले। मेरा दोस्त है, अपूर्व लखिया, जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। शूटआउट एट लोखंडवाला उसके साथ की थी। तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि वो फिल्म बहुत सफल हो।”

सफल होने की कामना की

आखिर में विवेक ओबेरॉय ने कहा, “लोगों को यह फिल्म प्रेरणा दे और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई फिल्म जो हमारे वर्दी वालों भाइयों के लिए दिल में सम्मान पैदा करती है, वह फिल्म सफल हो।”