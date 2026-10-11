Entertainment News: रणवीर का अंबानी परिवार के साथ गरबा हुआ वायरल, अट्रैक्टिव लुक ने मचाया धमाल

रिलायंस फाउंडेशन के खास आर्ट और क्राफ्ट स्टोर 'स्वदेश' की पहली सालगिरह अंबानी परिवार ने धूमधाम से मनाई। इस जश्न में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणवीर सिंह भी शामिल हुए।

Entertainment News: रिलायंस फाउंडेशन के खास आर्ट और क्राफ्ट स्टोर ‘स्वदेश’ की पहली सालगिरह अंबानी परिवार ने धूमधाम से मनाई। इस जश्न में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणवीर सिंह भी शामिल हुए। पार्टी के एक वीडियो में नीता अंबानी अपनी बेटी ईशा और रणवीर सिंह के साथ गरबा करते दिख रही हैं। बेहद अट्रैक्टिव लुक में नजर आ रहे रणवीर अंबानी परिवार के साथ जमकर थिरके।

गरबा वाला वीडियो वायरल

इस जश्न का एक इनसाइड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर सिंह और नीता अंबानी साथ में गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में रणवीर नवरात्रि के जश्न में जमकर गरबा करते नजर आ रहे हैं। वहीं नीता अंबानी भी उनके साथ इस उत्सव का आनंद लेती दिखीं। उनके खुशमिजाज पलों ने फैंस का ध्यान खींचा है।

‘स्वदेश’ में छाए रणवीर सिंह

रणवीर ने गुलाबी एथनिक कपड़ों में शानदार एंट्री की। उन्होंने फ्लोरल-एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट के साथ मैचिंग कुर्ता और व्हाइट बॉटम पहना था। उन्होंने टिंटेड सनग्लासेस और अपने सिग्नेचर डायमंड स्टड्स के साथ अपना लुक पूरा किया, जिससे उनके फेस्टिव आउटफिट को एक शाही अंदाज मिला।

ये सितारे भी नजर आए

अंबानी के इस इवेंट में कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी शामिल हुए जिनमें संजय दत्त, आमिर खान, कृति सेनन, सारा अली खान, अदिति राव हैदरी, शनाया कपूर, रश्मिका मंदाना, फराह खान और जैकलीन फर्नांडिस जैसे कई नाम शामिल थे।