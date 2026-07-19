Ramayana Star Cast Fees:‘रामायण’ के लिए रणबीर से यश तक ने वसूले करोड़ों! जानिए किस स्टार को मिली सबसे ज्यादा फीस

Ramayana Star Cast Fees: नितेश तिवारी की ‘रामायण’ अपनी भव्य स्टारकास्ट और बजट को लेकर चर्चा में है. रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी समेत कलाकारों की फीस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. आइए जानते हैं किसने ली कितनी फीस.

Ramayana Star Cast Fees: भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शामिल नितेश तिवारी की ‘रामायण’ लगातार चर्चा में बनी हुई है. रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे बड़े सितारों से सजी इस फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद दर्शकों में इसे लेकर उत्साह और बढ़ गया है. साथ ही हाल ही में इस फिल्म का इवेंट हुआ जिसमें तमाम बड़े सितारे नजर आए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म का पहला ट्रेलर 24 जुलाई को आने वाला है.

फिल्म की भव्यता के साथ-साथ अब इसकी स्टारकास्ट की फीस भी सुर्खियों में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में नजर आने वाले बड़े कलाकारों को उनकी भूमिकाओं के लिए करोड़ों रुपये की फीस दी जा रही है. आइए जानते हैं किस कलाकार ने ‘रामायण’ के लिए कितनी रकम चार्ज की है.

रणबीर कपूर की फीस (Ranbir Kapoor Fees For Ramayana film)

‘रामायण’ में रणबीर (Ranbir Kapoor Fees For Ramayana film) कपूर भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर को फिल्म के दोनों हिस्सों में काम करने के लिए बड़ी रकम ऑफर की गई है. बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर को हर भाग के लिए लगभग 75 करोड़ रुपये मिलेंगे.

इस हिसाब से दोनों पार्ट्स के लिए उनकी कुल फीस करीब 150 करोड़ रुपये बताई जा रही हैय अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये रणबीर कपूर के फिल्मी करियर की अब तक की सबसे बड़ी फीस में शामिल होगी.

यश की फीस (Yash Fees For Ramayana film)

कन्नड़ सुपरस्टार यश (Yash Fees For Ramayana film) फिल्म में रावण की भूमिका निभाते नजर आएंगे. अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर यश को इस महाकाव्य फिल्म का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यश ने ‘रामायण’ के दोनों भागों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की फीस ली है. यानी हर पार्ट के लिए उनकी फीस करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

साई पल्लवी की फीस कितनी है? (Sai Pallavi Fees For Ramayana film)

साई पल्लवी (Sai Pallavi Fees For Ramayana film) फिल्म में माता सीता की भूमिका निभाएंगी. उनके किरदार को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्सुकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, साई पल्लवी को ‘रामायण’ के हर भाग के लिए करीब 6 करोड़ रुपये फीस दी जाएगी.

दोनों हिस्सों को मिलाकर उनकी कुल फीस लगभग 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इससे पहले साई पल्लवी को उनकी तेलुगु फिल्म ‘थंडेल’ के लिए करीब 5 करोड़ रुपये फीस मिलने की खबर सामने आई थी.

सनी देओल की फीस (Sunny Deol Fees For Ramayana film)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सनी देओल ‘रामायण’ (Sunny Deol Fees For Ramayana film) में भगवान हनुमान की भूमिका निभाते दिखाई देंगे. उनके दमदार व्यक्तित्व को देखते हुए यह किरदार काफी खास माना जा रहा है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल को फिल्म के हर भाग के लिए करीब 20 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस तरह दोनों पार्ट्स के लिए उनकी कुल फीस लगभग 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

रवि दुबे की फीस (Ravi Dubey Fees For Ramayana film)

टीवी जगत के फेमस एक्टर रवि दुबे भी इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. वो फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका निभाते नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि दुबे को इस भूमिका के लिए 2 से 4 करोड़ रुपये के बीच फीस मिली है. हालांकि ये साफ नहीं है कि ये रकम फिल्म के दोनों हिस्सों के लिए है या किसी एक भाग के लिए. फिर भी ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्मी फीस बताई जा रही है.

‘रामायण’ की स्टारकास्ट (Ramayana Film Starcast)

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ सिर्फ अपनी कहानी ही नहीं बल्कि विशाल बजट और शानदार स्टारकास्ट के कारण भी चर्चा में है. रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं. अब दर्शकों को इसके रिलीज होने का इंतजार है.