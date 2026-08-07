दिवाली नहीं, इस खास वजह से 6 नवंबर को रिलीज होगी ‘रामायण’, रणबीर ने खुद किया खुलासा

Ramayana Release Date Special Connection to Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म 6 नवंबर को ही क्यों रिलीज हो रही है. आइए जानते हैं कारण.

Ramayana Release Date Special Connection to Ranbir Kapoor: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जा रही है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रवि दुबे जैसे बड़े सितारों से सजी ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हाल ही में फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर सामने आया, जिसमें रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि की गई. दिलचस्प बात ये है कि ये तारीख सिर्फ दिवाली के आसपास होने की वजह से खास नहीं है, बल्कि रणबीर कपूर की निजी जिंदगी से भी इसका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं कि वो वजह क्या है.

दिवाली से पहले रिलीज क्यों हो रही है ‘रामायण’?

फिल्म को 6 नवंबर 2026 यानी दिवाली से ठीक पहले रिलीज किया जा रहा है. माना जा रहा है कि त्योहारों का माहौल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है. शुरुआती दिनों में अच्छी ओपनिंग मिलने के बाद छुट्टियों का फायदा भी फिल्म को मिलने की उम्मीद है.

रणबीर कपूर के लिए क्यों है ये तारीख बेहद खास?

6 नवंबर रणबीर कपूर की जिंदगी का एक यादगार दिन है, क्योंकि इसी दिन साल 2022 में उनकी और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर का जन्म हुआ था. ऐसे में उनकी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक का इसी तारीख पर रिलीज होना उनके लिए भावनात्मक रूप से भी काफी खास माना जा रहा है.

राहा थिएटर में सबसे पहले देखेगी ‘रामायण’

रणबीर कपूर ने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 के दौरान बताया था कि ‘रामायण’ उनकी बेटी राहा की पहली फिल्म होगी, जिसे वो थिएटर में देखेगी. उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि पिता बनने के बाद उनकी सोच बदली और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं को करीब से जानें. इसी वजह से उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाने को भी बेहद सम्मान की बात माना.

क्या राहा के जन्म के बाद बदला रणबीर का फैसला?

रणबीर कपूर ने बताया था कि जब उन्हें पहली बार ये फिल्म ऑफर हुई थी, तब उन्होंने तुरंत हां नहीं कहा. उन्हें लगा था कि वो इस किरदार के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे. लेकिन साल 2022 में पिता बनने के बाद उनकी सोच बदल गई.

उनके अनुसार, भगवान राम का किरदार निभाने का मौका और उसी समय पिता बनना उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ. इस अनुभव ने उन्हें न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर स्तर पर भी नई दिशा दी और आखिरकार उन्होंने पूरे विश्वास के साथ फिल्म का हिस्सा बनने का फैसला किया.