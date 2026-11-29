Amit shah on Ramayana: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ‘रामायण’ की टीम की मुलाकात के बाद फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने एक चौंकाने वाली बात बताई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपनी पोती की जिद पर अहमदाबाद के एक सिनेमाघर में यह फिल्म देखी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई और यह अनुभव वाकई अच्छा लगा।

Team Ramayana was honoured to meet Home Minister Shri @AmitShah as the film continues to receive immense love across the country and in cinemas worldwide. https://t.co/jSiTpGH16w — The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 26, 2026

25 नवंबर को टीम ने की मुलाकात

‘रामायण’ की टीम ने 25 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुलाकात की थी। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी, अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री साई पल्लवी तथा सह-निर्माता नीरज संघाई ने अमित शाह से बीते दिनों मुलाकात की थी।

गृह मंत्री ने दी थी टीम को बधाई

शाह ने बातचीत के दौरान फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी थी। साथ ही उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की थीं। इस फिल्म ने रिलीज के 24 दिनों में 1,813 करोड़ की कमाई कर ली है।

शाह ने की थी टीम की तारीफ

गृह मंत्री अमित शाह ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों को दुनियाभर में मिल रही शानदार प्रतिक्रिया के लिए बधाई दी। उन्होंने भारतीय सिनेमा के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने की इस कोशिश को एक बड़ी उपलब्धि बताया।