Ramayana Total Collection: रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नमित मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने तीन हफ्ते पूरे कर लिए हैं। तीसरे संडे को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वहीं, अब मंगलवार को इसकी कमाई का गणित पूरी तरह बदल गया है। आइए जानते हैं इस फिल्म ने 20वें दिन कितनी कमाई की?

20 वें दिन फिल्म की कमाई

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘रामायण’ ने पहले दिन 65 करोड़ रुपये से ज्यादा के कलेक्शन के साथ ओपनिंग दर्ज की थी। इसके बाद आठ दिनों के अंदर दुनियाभर में 1,000 करोड़ का माइलस्टोन पार कर लिया था। फिल्म तीन हफ्ते थिएटर्स में पूरे कर चुकी है और अब आइए जानते हैं तीसरे मंगलवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया? फिल्म ने रविवार को 35.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं मंगलवार को इसकी कमाई में तेजी दर्ज की गई है। अब तक 20वें दिन फिल्म की कमाई 17.50 करोड़ रुपये की हुई है।

भारत में कितनी की कमाई?

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ‘रामायण’ ने 18वें दिन यानी रविवार को 35.60 करोड़ रुपये कमाए थे। सोमवार को इसकी कमाई घटी और इसने 12.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं, 20वें दिन इसने 17.50 करोड़ रुपये की कमाई की। भारत में इसका नेट कलेक्शन 972.95 करोड़ रुपये है, जो 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े से सिर्फ 27 करोड़ रुपये दूर है। भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,162.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

दुनियाभर में कितनी की कमाई?

‘रामायण’ ने 20वें दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,750 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। विदेशों से हुई 573 करोड़ रुपये की कमाई को मिलाकर इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,735.15 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह से इस फिल्म ने ‘पुष्पा: द रूल’ (1,622 करोड़ रुपये) के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

4,000 करोड़ है फिल्म का बजट

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं। इनके अलावा सनी देओल, रवि दुबे और लारा दत्ता भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म का दुनियाभर में बड़े स्तर पर प्रचार किया गया। 27 अक्टूबर को इसके निर्माताओं ने लॉस एंजिल्स में एक विशेष स्क्रीनिंग भी आयोजित की थी। बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत प्रदर्शन के साथ फिल्म की कमाई का सिलसिला जारी है।