Amit shah on Ramayana: रणबीर कपूर स्टार फिल्म ‘रामायण’ पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। भारत के साथ-साथ विदेशी सिनेमाघरों में भी इस फिल्म को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और पूरी टीम से मुलाकात की है। इस खास मुलाकात के दौरान उन्होंने फिल्म की वैश्विक सफलता के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और विरासत को बड़े पर्दे पर पेश करने के प्रयास की भी सराहना की।

Team Ramayana was honoured to meet Home Minister Shri @AmitShah as the film continues to receive immense love across the country and in cinemas worldwide. https://t.co/jSiTpGH16w — The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 26, 2026

अमित शाह ने की टीम की तारीफ

इस मुलाकात में निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी, अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री साई पल्लवी और प्राइम फोकस के बिजनेस हेड नीरज शंघाई मौजूद रहे। अमित शाह ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों को दुनियाभर में मिल रही शानदार प्रतिक्रिया के लिए बधाई दी। उन्होंने भारतीय सिनेमा के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने की इस कोशिश को एक बड़ी उपलब्धि बताया।

21 वें दिन फिल्म की कमाई

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘रामायण’ ने पहले दिन 65 करोड़ रुपये से ज्यादा के कलेक्शन के साथ ओपनिंग दर्ज की थी। इसके बाद आठ दिनों के अंदर दुनियाभर में 1,000 करोड़ का माइलस्टोन पार कर लिया था। फिल्म तीन हफ्ते थिएटर्स में पूरे कर चुकी है और अब आइए जानते हैं तीसरे बुधवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया? फिल्म ने रविवार को 35.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं मंगलवार को इसकी कमाई में तेजी दर्ज की गई है। 21वें दिन फिल्म की कमाई 9.60 करोड़ रुपये रही।

भारत में कितनी कमाई?

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ‘रामायण’ ने 18वें दिन यानी रविवार को 35.60 करोड़ रुपये कमाए थे। सोमवार को इसकी कमाई घटी और इसने 12.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 20वें दिन इसकी कमाई 17.50 करोड़ और 21 वें दिन 9.60 करोड़ रुपये रही। भारत में इसका नेट कलेक्शन 982.55 करोड़ रुपये है, जो 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े से सिर्फ 18 करोड़ रुपये दूर है।

4,000 करोड़ है फिल्म का बजट

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं। इनके अलावा सनी देओल, रवि दुबे और लारा दत्ता भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म का दुनियाभर में बड़े स्तर पर प्रचार किया गया। 27 अक्टूबर को इसके निर्माताओं ने लॉस एंजिल्स में एक विशेष स्क्रीनिंग भी आयोजित की थी। बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत प्रदर्शन के साथ फिल्म की कमाई का सिलसिला जारी है।