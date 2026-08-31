Rajkummar Rao Top 5 Movies: OTT पर राजकुमार राव का जलवा! ये 5 फिल्में देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी और रोमांच

Rajkummar Rao Top 5 Movies: राजकुमार राव की बेहतरीन फिल्मों में ‘स्त्री’, ‘शादी में जरूर आना’, ‘बरेली की बर्फी’, ‘लूडो’ और ‘हिट: द फर्स्ट केस’ शामिल हैं. कॉमेडी से थ्रिलर तक, उनकी ये फिल्में ओटीटी पर मनोरंजन से भरपूर हैं.

Rajkummar Rao Top 5 Movies: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी दमदार अदाकारी और अलग-अलग किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के बीच खास पहचान बनाई है. बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी पर भी उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया जाता है. आज एक्टर अपना 42 जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी कुछ शानदार फिल्मों के बारे में. अगर आप घर बैठे राजकुमार राव की बेहतरीन फिल्में देखना चाहते हैं, तो उनकी ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं.

स्त्री

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की ‘स्त्री’ उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल है. हॉरर और कॉमेडी के जबरदस्त मेल वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. फिल्म के अब तक दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं. पंकज त्रिपाठी की कॉमिक टाइमिंग ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

शादी में जरूर आना

साल 2018 में आई ‘शादी में जरूर आना’ में राजकुमार राव ने IAS सत्येंद्र मिश्रा का किरदार निभाया था. फिल्म में रोमांस, ड्रामा और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है. यह फिल्म जी5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

बरेली की बर्फी

आयुष्मान खुराना और कृति सेनन की इस फिल्म में राजकुमार राव ने अपने अलग अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया. उनका कॉमिक किरदार फिल्म की खासियत है. इसे जी5 पर देखा जा सकता है.

लूडो

2020 में रिलीज हुई ‘लूडो’ में डार्क ह्यूमर, क्राइम और कॉमेडी का दिलचस्प मेल देखने को मिलता है. राजकुमार राव का अभिनय फिल्म को और मनोरंजक बनाता है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

हिट: द फर्स्ट केस

अगर आप कॉमेडी से हटकर सस्पेंस और थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो ‘हिट: द फर्स्ट केस’ अच्छा विकल्प है. फिल्म में राजकुमार राव ने दमदार अभिनय किया है. इसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.