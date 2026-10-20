बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत का जलवा कायम, जेलर 2 ने पांच दिन में 225 करोड़ की कमाई की

बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा बरकरार है। उनकी एक्शन-कॉमेडी फिल्म जेलर 2 सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है। रिलीज के शुरुआती वीकेंड में ही दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन पार करने के बाद फिल्म अब भारत में 225 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन की तरफ बढ़ रही है।

Entertainment News: बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा बरकरार है। उनकी एक्शन-कॉमेडी फिल्म जेलर 2 सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है। रिलीज के शुरुआती वीकेंड में ही दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन पार करने के बाद फिल्म अब भारत में 225 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। यह फिल्म 15 अक्तूबर को रिलीज हुई थी।

पांच दिनों में 220 करोड़ कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार यानी 19 अक्टूबर को फिल्म ने भारत में 19.43 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही 5 दिनों में फिल्म का कुल नेट इंडिया कलेक्शन 219.33 करोड़ रुपए हो गया है।

सोमवार को तमिल में 15 करोड़

सोमवार को वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों का रुझान कम नहीं हुआ। दिनभर में देश भर के 8,296 शो में से अकेले तमिल भाषा संस्करण ने 4,363 शो से 15.16 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके अलावा तेलुगु भाषा में 3.00 करोड़ रुपये और हिंदी भाषा में 1.27 करोड़ रुपये का कारोबार किया। सोमवार के इन शुरुआती आंकड़ों को मिलाने पर भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 257.18 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

अब तक हुई कुल कमाई

रिलीज के पहले दिन ‘जेलर 2’ ने भारत में 59.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। दूसरे दिन शुक्रवार को कमाई 37.10 करोड़ रुपये रही, जबकि तीसरे दिन शनिवार को इसमें उछाल आया और 47.25 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। रविवार को चौथे दिन फिल्म ने 55.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह चार दिनों के वीकेंड में ही फिल्म ने भारत में 199.90 करोड़ रुपये की कमाई कर ली।