Netflix पर खुलेंगे बड़े राज! ‘Lust Stories 3’ से ‘The Scandal’ तक, इस हफ्ते ये फिल्में होंगी रिलीज?

Netflix New Releases This Week: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते खुलेंगे कई राज! जाकिर खान के ‘पापा यार’ से ‘लस्ट स्टोरीज 3’ और ‘सिनर्स’ तक, सस्पेंस, हॉरर और थ्रिलर से भरपूर कंटेंट मचाएगा तहलका.

Netflix New Releases This Week: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते दर्शकों के लिए कॉमेडी, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर कई नए शो और फिल्में दस्तक देने वाली हैं. खास बात यह है कि लाइनअप में जाकिर खान का नया कॉमेडी स्पेशल, चर्चित फ्रेंचाइजी ‘लस्ट स्टोरीज 3’, कोरियन और तुर्की कंटेंट के साथ साउथ की फिल्म भी शामिल है.

जाकिर खान का ‘पापा यार’

जाकिर खान अपनी खास कहानी कहने की शैली और कॉमेडी के लिए मशहूर हैं. उनकी कहानियों में हंसी के साथ भावनाओं का भी गहरा रंग देखने को मिलता है. अब जाकिर अपना नया स्पेशल ‘पापा यार’ लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कहानियों की झलक देखने को मिल सकती है. यह शो 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

‘नॉट अ स्ट्रेंजर’ में सस्पेंस का तड़का

तुर्की वेब सीरीज ‘नॉट अ स्ट्रेंजर’ एक नई मां की कहानी है, जो काम पर लौटने के लिए नैनी को नियुक्त करती है. हालांकि, नैनी की जिंदगी से जुड़े रहस्यमयी राज धीरे-धीरे सामने आते हैं. सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर यह सीरीज दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का दावा करती है.

‘द स्कैंडल’ में उलझे रिश्ते

कोरियन कंटेंट के दीवानों के लिए ‘द स्कैंडल’ खास हो सकती है. कहानी एक महत्वाकांक्षी महिला और एक प्लेबॉय के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मिलकर एक विधवा को अपने जाल में फंसाते हैं.

कॉमेडी से हॉरर तक

अमेरिकी कॉमेडी फिल्म ‘बेस्ट ऑफ द बेस्ट’ दो बचपन की दोस्तों की कहानी है, जिनका बॉलीवुड के प्रति जबरदस्त जुनून है. दोनों बॉलीवुड फ्यूजन डांस टीम का हिस्सा बनती हैं. फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होगी.

‘लस्ट स्टोरीज 3’ और ‘इरुमुड़ी’

‘लस्ट स्टोरीज 3’ चार अलग-अलग कहानियों का एंथोलॉजी प्रोजेक्ट है, जिसे चार निर्देशकों ने बनाया है. फिल्म 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी. वहीं तेलुगू फिल्म ‘इरुमुड़ी’ में रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं.