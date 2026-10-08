‘वनवास’ के लिए पहाड़ों में गए थे नाना पाटेकर, ऐसा जुड़ा रिश्ता फिर कभी उस जगह को भुला नहीं पाए

गुरुवार सुबह गोवा स्थित उनके घर पर सुबह 5:20 बजे गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया. नाना पाटेकर का फिल्मी सफर बेहद शानदार रहा और इस दौरान उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर फिल्मों की शूटिंग की. उनका शिमला से जुड़ाव कुछ अलग ही रहा था.

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के आकस्मिक निधन की खबर से फिल्म जगत को हैरान परेशान कर दिया. किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया. उनके फैंस में शोक की लहर है. गुरुवार सुबह गोवा स्थित उनके घर पर सुबह 5:20 बजे गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया. नाना पाटेकर का फिल्मी सफर बेहद शानदार रहा और इस दौरान उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर फिल्मों की शूटिंग की. उनका शिमला से जुड़ाव कुछ अलग ही रहा था.

नाना पाटेकर के जाने के बाद जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में शोक की लहर है, हिमाचल में भी फैंस सदमें में हैं. शिमला से उनका खास रिश्ता जुड़ गया था. उन्होंने यहां पर एक फिल्म की शूटिंग की और फिर कभी इस जगह से अलग नहीं हो पाए. जनवरी 2024 में नाना पाटेकर फिल्म ‘वनवास’ की शूटिंग के लिए पहली बार शिमला पहुंचे थे. उनके साथ फिल्म की टीम के कई अन्य कलाकार भी मौजूद थे. इस फिल्म की शूटिंग के कुछ हिस्से को मशोबरा, कुफरी, नालदेहरा और मालरोड में शूट किया गया था. फिल्म की कहानी एक पिता के आस पास घूमती थी और इस किरदार को नाना पर्दे पर जिंदा किया था. उत्कर्ष शर्मा उनके बेटे के किरदार में थे. सिमरत कौर और राजपाल यादव भी फिल्म का हिस्सा थे.

मालरोड पर नाना को देखने उमड़ी भीड़

जब वनवास की शूटिंग के लिए शिमला के मालरोड पर नाना पाटेकर पहुंचे थे तो उनको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी. वहां से गुजरने वाले पर्यटकों को जब नाना के वहां होने की बात पता चली तो होटल से निकलकर पहुंचे थे. सीटीओ चौक के पास फिल्म के लिए दुकान बनाया गया था. इस जगह पर वो आइसक्रीम खरीदने का एक सीन शूट करने वाले थे. शिमला में जमा हुई भीड़ को देखते हुए चौक पर सुरक्षा कड़ी रखी गई थी. शूटिंग ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. इसके बाद चौड़ा मैदान में भी फिल्म के कुछ दृश्य शूट किए गए.

रिज मैदान पर दिखा हिमाचली रंग

शिमला की यात्रा से नाना पाटेकर की जुड़ी एक खास याद रिज मैदान की है. इसी जगह पर उनके फिल्म के एक गाने की शूटिंग की गई थी. गाने की शूटिंग के लिए लोकल लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था. हिमाचली ड्रेस और पहाड़ी टोपी में नाना नजर आए थे. यहां के पारंपरिक वाद्ययंत्रों के जरिए हिमाचल की संस्कृति को फिल्म के दिखाया गया था.नाटी और ढोल-नगाड़ों के दृश्य भी शूट किए गए थे.

बर्फबारी ने सफर को बनाया यादगार

नाना की पॉपुलर फिल्मों में शुमार वनवास की शूटिंग शिमला में कई जगहों पर की गई थी. मशोबरा और आसपास के इलाकों में कई सीन फिल्माए गए थे. शूटिंग के दौरान प्राकृतिक बर्फबारी का माहौल बना तो यह पल पूरी टीम के लिए यादगार बन गया. नाना पाटेकर ने फिल्म की शूटिंग के दौरान शिमला में रहने का भरपूर मजा लिया. कैमरे के सामने उनका किरदार था जितना गंभीर था कैमरे के पीछे उससे अलग. शिमला की पहाड़ियां, बर्फ और खूबसूरत वादियां में नाना का एक हिस्सा छूट गया था. वहां के लोगों के जहन में नाना पाटेकर हमेशा ही जिंदा रहेंगे.