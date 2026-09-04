Mirzapur The Movie Cast Fees: कालीन भैया की फीस ने मचाई हलचल, गुड्डू-मुन्ना भी नहीं हैं पीछे! जानें सभी कास्ट की सैलरी

Mirzapur The Movie Cast Fees: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म का अनुमानित बजट 250 करोड़ रुपये है. पंकज त्रिपाठी समेत स्टारकास्ट की फीस भी चर्चा में है. आइए जानते हैं सबकी फीस के बारे में.

Mirzapur The Movie Cast Fees: भारत की सबसे चर्चित क्राइम-थ्रिलर ओटीटी फ्रेंचाइजी ‘मिर्जापुर’ अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित और गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है. इसी बीच फिल्म की स्टारकास्ट को मिलने वाली अनुमानित फीस भी चर्चा में है.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ का अनुमानित बजट (Mirzapur The Movie Budget)

फिल्म में ‘मिर्जापुर’ के लोकप्रिय किरदार एक बार फिर नजर आएंगे. पंकज त्रिपाठी कालीन भैया, अली फजल गुड्डू पंडित और दिव्येंदु मुन्ना त्रिपाठी के किरदार में वापसी कर रहे हैं. इनके अलावा अभिषेक बनर्जी भी फिल्म का हिस्सा हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का अनुमानित प्रोडक्शन बजट करीब 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. हालांकि, मेकर्स ने अब तक बजट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

पंकज त्रिपाठी की फीस (Pankaj Tripathi Mirzapur Fees)

रिपोर्ट्स के अनुसार, पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया के किरदार के लिए करीब 15 करोड़ रुपये (Pankaj Tripathi Mirzapur Fees) फीस ली है. ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी के सबसे अहम चेहरों में शामिल पंकज की वापसी फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में से एक है.

अली फजल और दिव्येंदु की फीस (Ali Fazal and Divyenndu Mirzapur Fees)

गुड्डू पंडित के किरदार में लौट रहे अली फजल (Ali Fazal Mirzapur Fees) की अनुमानित फीस करीब 4 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं, मुन्ना त्रिपाठी की भूमिका में वापसी कर रहे दिव्येंदु (Divyenndu Mirzapur Fees) ने कथित तौर पर 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

बाकी कलाकारों को कितनी फीस मिली?

जितेंद्र कुमार फिल्म में बबलू पंडित उर्फ यादव जी की भूमिका निभा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें करीब 1.5 करोड़ रुपये मिले हैं. यह किरदार मूल सीरीज में विक्रांत मैसी ने निभाया था.

श्वेता त्रिपाठी गजगामिनी गुप्ता यानी गोलू के रूप में वापसी कर रही हैं और उनकी अनुमानित फीस करीब 95 लाख रुपये बताई गई है.

वहीं, दिग्गज अभिनेता रवि किशन बब्बन बबुआ यादव के किरदार में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने इस भूमिका के लिए करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

डिस्क्लेमर: सभी फीस से जुड़े आंकड़े विभिन्न मीडिया पोर्टल्स की रिपोर्ट पर आधारित हैं. निर्माताओं की ओर से इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ये केवल अनुमानित रकम हैं.