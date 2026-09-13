Mirzapur The Movie BOC Day 9: कालीन भैया का फिर चला जादू! ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, जानें 9वें दिन का कलेक्शन

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 9: पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र और रवि किशन जैसे दमदार कलाकारों से सजी ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने सिनेमाघरों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर आधारित यह फिल्म 4 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है.
9वें दिन भी जारी रहा कमाई का सिलसिला (Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 9)
सैकनिल्क के मुताबिक, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन 25.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ रुपये कमाए, जबकि वीकेंड पर 36 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया.
रिपोर्ट के अनुसार, 9वें दिन फिल्म ने 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 170.45 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 203.19 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन
घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा फिल्म का जलवा विदेशी बाजार में भी देखने को मिल रहा है. शनिवार को फिल्म ने दुनियाभर में 4 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की. इसके बाद ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन बढ़कर 245.19 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म अब तक विदेशों से 42 करोड़ रुपये जुटा चुकी है.
‘मिर्जापुर: द मूवी’ की खास बातें
‘मिर्जापुर: द मूवी’ एक्शन-क्राइम थ्रिलर है, जिसका निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है.
फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र और रवि किशन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आते हैं. यह फिल्म 2018 में आई अमेज़न प्राइम वीडियो की सीरीज ‘मिर्जापुर’ के पहले सीजन की टाइमलाइन के दौरान घटने वाली कहानी पर आधारित एक ‘इंटरक्वेल’ है.
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक नजर में
– डे 9 कलेक्शन: 12.50 करोड़ रुपये
– नेट इंडिया कलेक्शन: 170.45 करोड़ रुपये
– ग्रॉस इंडिया कलेक्शन: 203.19 करोड़ रुपये
– वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 245.19 करोड़ रुपये
– ओवरसीज कलेक्शन: 42 करोड़ रुपये