Mirzapur The Movie BOC Day 10: रविवार को भी थिएटर फुल! ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने कमाए करोड़ों, जानें कलेक्शन

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 10: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने 10 दिनों में वर्ल्डवाइड 266.04 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. दूसरे रविवार को भी फिल्म की कमाई मजबूत रही. आइए जानते हैं कलेक्शन

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 10: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की बॉक्स ऑफिस रफ्तार दूसरे रविवार को भी कायम रही. बड़े पर्दे पर कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी की वापसी को लोगों का लगातार सपोर्ट मिल रहा है. अब फिल्म के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसकी मजबूत कमाई इसे दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचा पाएगी.

10 दिन में 266 करोड़ रुपये की कमाई (Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 10)

Sacnilk के मुताबिक, दूसरे रविवार यानी 10वें दिन फिल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी. इसके साथ ही ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 266.04 करोड़ रुपये हो गया है. भारत में फिल्म ने 7,225 शो के जरिए 13.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 220.04 करोड़ रुपये, जबकि कुल इंडिया नेट कमाई 184.70 करोड़ रुपये पहुंच गई.

रविवार की कमाई शनिवार के 13.50 करोड़ रुपये से महज 1.9 प्रतिशत कम रही. यह आंकड़ा संकेत देता है कि दूसरे वीकेंड में भी फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है.

विदेशों में भी जारी है प्रदर्शन

विदेशी बाजारों से फिल्म ने 10वें दिन 4 करोड़ रुपये जोड़े. इसके साथ ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 46 करोड़ रुपये हो गया. भारत के 220.04 करोड़ रुपये जोड़ने के बाद फिल्म की कुल वैश्विक कमाई 266.04 करोड़ रुपये हो चुकी है.

दमदार स्टारकास्ट के साथ बड़े पर्दे पर मिर्जापुर

गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की लेखनी में बनी यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस की है. कहानी मूल सीरीज के पहले सीजन के एपिसोड 6 और 7 के बीच की घटनाओं पर आधारित है.

फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु के साथ श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर, रवि किशन, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी, सोनल चौहान, मोहित मलिक और सुशांत सिंह नजर आते हैं.