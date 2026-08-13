Malamaal Weekly 2 Cast Revealed: ‘मालामाल वीकली 2’ में कौन-कौन आएगा नजर? स्टारकास्ट में ये बड़े नाम शामिल

Malamaal Weekly 2 Cast Revealed: ‘मालामाल वीकली ’ के बाद अब ‘मालामाल वीकली 2 भी रिलीज होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं शानदार स्टारकास्ट के बारे में.

Malamaal Weekly 2 Cast Revealed: बॉलीवुड की पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘मालामाल वीकली’ एक बार फिर लोगों को हंसाने के लिए लौटती नजर आ रही है. फिल्म के दूसरे पार्ट ‘मालामाल वीकली 2’ को लेकर चर्चा तेज है और इसकी स्टारकास्ट भी काफी दिलचस्प बताई जा रही है. फिल्म में रितेश देशमुख, एल्विश यादव, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकार साथ नजर आ सकते हैं. यानी फिल्म में जहां अनुभवी कलाकारों की मजबूत कॉमेडी देखने को मिलेगी, वहीं एल्विश यादव के रूप में एक नया चेहरा भी दर्शकों का ध्यान खींचेगा.

फिल्म का निर्देशन अमित जोशी कर रहे हैं. माना जा रहा है कि सीक्वल में कॉमेडी का नया अंदाज देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही ‘मालामाल वीकली’ से जुड़ी मस्ती, गलतफहमियां और अफरा-तफरी वाला माहौल भी बरकरार रखा जाएगा. रितेश देशमुख की शानदार कॉमिक टाइमिंग फिल्म की खासियतों में से एक हो सकती है.

एल्विश यादव करेंगे बड़े पर्दे पर कॉमेडी डेब्यू

‘मालामाल वीकली 2’ की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बातों में से एक एल्विश यादव की एंट्री है. डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी पर अपनी पहचान बना चुके एल्विश अब बड़े पर्दे पर कॉमेडी करते नजर आ सकते हैं. ये उनके लिए बॉलीवुड में एक नया अनुभव होगा.

रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ काम करने से एल्विश को अपनी एक्टिंग का अलग पक्ष दिखाने का मौका मिल सकता है. उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए फिल्म को युवा लोगों का भी अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा सकती है.

परेश रावल और राजपाल यादव की कॉमेडी का लगेगा तड़का

परेश रावल और राजपाल यादव बॉलीवुड की कॉमेडी के जाने-पहचाने नाम हैं. दोनों कलाकार अपनी अलग तरह की कॉमिक टाइमिंग और यादगार किरदारों के लिए मशहूर हैं. ऐसे में रितेश देशमुख के साथ उनकी जोड़ी फिल्म में कई मजेदार सिचुएशन पैदा कर सकती है. इन तीनों कलाकारों को एक साथ देखना दर्शकों के लिए खास अनुभव हो सकता है. फिल्म में अगर उनकी कॉमेडी टाइमिंग सही तरह से इस्तेमाल की गई, तो कई सीन खूब हंसा सकते हैं.

अमित जोशी संभालेंगे फिल्म के निर्देशन की कमान

‘मालामाल वीकली 2’ का निर्देशन अमित जोशी कर रहे हैं. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि नई कहानी के साथ फ्रेंचाइजी की पुरानी मस्ती को भी बनाए रखा जाए.

पहली फिल्म अपनी बड़ी स्टारकास्ट, मजेदार गलतफहमियों और गांव के माहौल में होने वाली अफरा-तफरी के लिए पसंद की गई थी. अब सीक्वल से भी कुछ इसी तरह के मनोरंजन की उम्मीद है. अगर फिल्म पुरानी कॉमेडी वाली फीलिंग को नए अंदाज के साथ पेश करने में कामयाब रहती है, तो ये दर्शकों के लिए एक मजेदार वापसी साबित हो सकती है.