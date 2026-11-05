महारानी 5 को लेकर बड़ा अपडेट, जानें OTT पर फिर कब दिखेगी रानी भारती

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी स्टारर वेब सीरीज महारानी का सीजन 5 जल्द आने वाला है। पांच साल पहले महारानी की शुरुआत हुई थी और अब यह सीरीज अपने सीजन 5 को लेकर चर्चा में बनी हुई है।

Entertainment News: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी स्टारर वेब सीरीज महारानी का सीजन 5 जल्द आने वाला है। पांच साल पहले महारानी की शुरुआत हुई थी और अब यह सीरीज अपने सीजन 5 को लेकर चर्चा में बनी हुई है। मेकर्स ने महारानी 5 की शूटिंग को पूरा कर लिया है और इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम भी शुरू हो गया है।

कब आएगा महारानी सीजन 5?

इस साल के मध्य में हुमा कुरैशी की अपकमिंग वेब सीरीज महारानी सीजन 5 के प्रोडक्शन की अहम खबर सामने आई थी। अब इसकी रिलीज डेट को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट आ गया है। वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मेकर्स ने महारानी 5 की शूटिंग को पूरा कर लिया है और इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम भी शुरू हो गया है।

लद्दाख, दिल्ली में हुई शूटिंग

अगले साल जनवरी 2027 की शुरुआत में महारानी सीजन 5 को ओटीटी प्लेटफॉर्म Sony Liv पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार महारानी 5 की शूटिंग लद्दाख, दिल्ली और भोपाल के अलग-अलग इलाकों में की गई है।

सुभाष कपूर का डायरेक्शन

इस खबर के सामने आने के बाद सिने प्रेमियों का उत्साह बढ़ गया है। दर्शक हुमा कुरैशी की इस आने वाली पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर की रिलीज का इंताजर कर रहे हैं। महारानी 5 का डायरेक्शन सुभाष कपूर ने किया है, जो इससे पहले इस सीरीज के चार शानदार सीजन के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर चुके हैं।