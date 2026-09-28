बिहार के साथ-साथ देशभर में लड़कियों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन और पूर्व सैन्य अधिकारी खुशबू पाटनी ने लड़कियों से आत्‍मरक्षा की पहल खुद करने की सलाह दी है।

Khusboo Patni Pistol Video: बिहार के साथ-साथ देशभर में लड़कियों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन और पूर्व सैन्य अधिकारी खुशबू पाटनी ने लड़कियों से आत्‍मरक्षा की पहल खुद करने की सलाह दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर लड़कियों से एयर पिस्टल रखने की अपील की। साथ ही, उन्होंने इसे चलाने का तरीका भी बताया।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू ने रविवार को ‘डॉटर्स डे’ पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने एयर पिस्टल के इस्तेमाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लड़कियां आत्मरक्षा के लिए इसे इस्तेमाल करना सीख सकती हैं। खुशबू ने दिखाया कि पिस्टल कैसे काम करती है और इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

60-70 हजार है कीमत

खुशबू ने वीडियो में बताया है कि एयर पिस्‍टल की कीमत ₹60,000-70,000 है। लड़कियां पास के शूटिंग रेंज में इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग ले सकती हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि यह कैसे काम करती है।

लड़कियों से हैवानियत जारी

बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और हमले की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इसके बाद, बिहार में समस्‍तीपुर और बांका से भी ऐसी ही वारदात की खबरें आई हैं। इससे प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर लोगों में गुस्‍सा है। इसी पर खुशबू पाटनी से लड़कियों से यह अपील की है।