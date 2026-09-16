तैमूर-जेह के फोन इस्तेमाल पर करीना का बड़ा खुलासा, सैफ से इसी बात पर होती है बहस!

करीना कपूर ने तैमूर और जेह के स्क्रीन टाइम पर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि बच्चों के पास अपना फोन नहीं है, जबकि सैफ उन्हें इस मामले में थोड़ा रिलैक्स रहने की सलाह देते हैं.

Kareena Kapoor On Kids Digital Use: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘दायरा’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और करीना इसके प्रमोशन में व्यस्त हैं. हाल ही में वह अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में पति सैफ अली खान और दोनों बेटों तैमूर व जेह के साथ नजर आई थीं. अब एक्ट्रेस ने अपने बच्चों की परवरिश से जुड़ी एक ऐसी बात साझा की है, जो आज के डिजिटल दौर में कई माता-पिता से जुड़ी हुई है.

बच्चों के फोन इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं करीना

एक्सप्रेसो के 16वें एडिशन में करीना ने तैमूर और जेह के स्क्रीन टाइम को लेकर खुलकर बातचीत की. एक्ट्रेस के मुताबिक, दोनों बच्चों के पास अपना कोई फोन नहीं है. हालांकि, तैमूर अपनी नैनी के फोन को अपना फोन मानते हैं.

करीना ने कहा, “उनके पास फोन का एक्सेस नहीं है. तैमूर की नैनी के पास एक फोन है, जिसे वह अपना फोन मानता है. मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा फोन नहीं है. उसने मुझसे पूछा कि क्या वह अपने दोस्तों को बता सकता है कि ये उसका फोन है, लेकिन मैंने मना कर दिया.”

गेमिंग को लेकर भी रखती हैं नजर

करीना ने बताया कि वह बच्चों के डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल को लेकर काफी सजग रहती हैं. खासतौर पर जब तैमूर और जेह फोन पर गेम खेलते हैं, तब वह उनके स्क्रीन टाइम पर नजर रखती हैं.

उन्होंने कहा, ‘मैं इस पूरे डिजिटल मामले को लेकर काफी हाइपर हूं, लेकिन फिर वह मुझसे कहता है कि आप और अब्बा भी तो फोन पर बात करते हैं. जब वे पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, तो मुझे सच में उनके हाथ से फोन छीनना पड़ता है.’

सैफ और करीना की सोच में फर्क

करीना के मुताबिक, बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर उनकी और सैफ की सोच पूरी तरह एक जैसी नहीं है. जहां करीना इस मामले में ज्यादा सतर्क रहती हैं, वहीं सैफ उन्हें थोड़ा रिलैक्स रहने की सलाह देते हैं.

करीना ने कहा,सैफ को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हूं और मुझे रिलैक्स करने की जरूरत है. लेकिन मैं उनसे कहती हूं कि मुझे इस मामले में हाइपर रहना ही पड़ेगा. शायद यही एक चीज है, जिसको लेकर हम बहस करते हैं.