कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा ने अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत पर उनकी छवि खराब करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 'लॉक अप' शो के दौरान कंगना ने उनके निजी किस्सों को इस तरह पेश किया कि आज भी उसका असर उनके करियर और मानसिक हालत पर पड़ रहा है।

Entertainment News: कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा ने अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत पर उनकी छवि खराब करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ‘लॉक अप’ शो के दौरान कंगना ने उनके निजी किस्सों को इस तरह पेश किया कि आज भी उसका असर उनके करियर और मानसिक हालत पर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि शो खत्म होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ी।

छवि खराब करने का आरोप

हालांकि, उन्होंने कहा कि वह कंगना रनौत का सम्मान करती हैं, वह एक अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन वह यह भी कहती हैं कि उन्होंने उनकी छवि खराब की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उस शो में हिस्सा लिया था, तब उनकी उम्र काफी कम थी। उन्हें इस तरह के शो के तौर-तरीके के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था।

राज शेयर करने को कहा

कच्चा बादाम गर्ल ने शो के दौरान हुए विवादों के पीछे की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि शो में जाने से पहले उनकी टीम से उनके निजी रहस्यों के बारे में पूछा गया था। जब उन्होंने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कोई बड़ा राज नहीं है, तो टीम ने उनसे कुछ नया बताने का आग्रह किया। अंजलि के मुताबिक, उन्होंने रूस में एक म्यूजिक वीडियो शूट के दौरान करेंसी एक्सचेंज से जुड़ा एक साधारण सा वाकया साझा किया था, जिसे मेकर्स ने टीआरपी के लिए तोड़-मरोड़कर पेश किया।

आज भी नहीं छूट रहा पीछा

उन्होंने बताया कि शो समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग आज भी उसी पुराने विवाद को आधार बनाकर उन्हें निशाना बनाते हैं। उन्होंने बताया कि कमेंट सेक्शन में उन्हें अक्सर भद्दे ताने सुनने को मिलते हैं, जिससे उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।