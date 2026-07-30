Kab Release Hogi Ramayana: कब रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’, जानें तारीख?

Kab Release Hogi Ramayana | Ramayana Release Date: आज सुबह रामायण फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म के दोनों पार्ट कब रिलीज होंगे.

Kab Release Hogi Ramayana | Ramayana Release Date: कई महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म रामायण: पार्ट 1 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये ट्रेलर हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में दुनियाभर में जारी किया गया है, करीब चार मिनट के इस ट्रेलर में लोगों को पहली बार फिल्म की भव्य दुनिया और मेन किरदारों की शानदार झलक देखने को मिली है.

ट्रेलर में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी, विशाल सेट, दमदार विजुअल इफेक्ट्स और पौराणिक माहौल ने लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.

कब रिलीज होगा रामायण: पार्ट 1?

नितेश तिवारी की ये भव्य फिल्म दीवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं फिल्म का दूसरा भाग यानी रामायण: पार्ट 2 दीवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा. फिल्म को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय पौराणिक कहानी को बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा.

ब्रह्म मुहूर्त में हुआ ट्रेलर लॉन्च

फिल्म के निर्माताओं ने ट्रेलर को सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय रिलीज किया. हिंदू परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना जाता है. ये समय पूजा, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए विशेष महत्व रखता है. निर्माताओं ने इस खास समय को चुनकर फिल्म की धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाने की कोशिश की है. रामायण जैसे पवित्र महाकाव्य पर आधारित फिल्म के लिए ये लॉन्च समय एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है.

रामायण: पार्ट 1 की पूरी स्टार कास्ट

फिल्म में कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. सभी किरदारों को भारतीय महाकाव्य के प्रसिद्ध पात्रों के रूप में दिखाया जाएगा.

मुख्य कलाकार और उनके किरदार

रणबीर कपूर – भगवान राम (साथ ही परशुराम की भूमिका में भी नजर आएंगे)

साई पल्लवी – माता सीता

यश – रावण

सनी देओल – हनुमान

रवि दुबे – लक्ष्मण

काजल अग्रवाल – मंदोदरी

लारा दत्ता – कैकेयी

अरुण गोविल – राजा दशरथ

रकुल प्रीत सिंह – शूर्पणखा

अरुण गोविल की वापसी ने बढ़ाई दर्शकों की उत्सुकता

फिल्म में अरुण गोविल का शामिल होना दर्शकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है. अरुण गोविल ने पहले रामानंद सागर की प्रसिद्ध टीवी सीरीज रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था. उनकी इस नई भूमिका ने पुराने दर्शकों के बीच यादें ताजा कर दी हैं और फिल्म को लेकर भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ाया है.