बॉक्स ऑफिस पर ‘जेलर 2’ की धुआंधार कमाई जारी, 13वें दिन भी शानदार कलेक्शन किया

बॉक्स ऑफिस पर 'जेलर 2' की धुआंधार कमाई जारी है। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की एक्शन से भरपूर इस फिल्म को सिनेमाघरों में आए 13 दिन हो चुके हैं। इसका हिंदी-डब वर्जन नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रहा है।

Entertainment News: बॉक्स ऑफिस पर ‘जेलर 2’ की धुआंधार कमाई जारी है। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की एक्शन से भरपूर इस फिल्म को सिनेमाघरों में आए 13 दिन हो चुके हैं। इसका हिंदी-डब वर्जन नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रहा है।

‘जेलर 2’ का कलेक्शन?

‘जेलर 2’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को भारत में हिंदी वर्जन में 1.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं, दूसरे मंगलवार को इसने कमाई में मामूली तेजी दिखाते हुए रिलीज के 13वें दिन 1.45 करोड़ कमाए। इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की नेट कमाई अब 41.4 करोड़ रुपये हो गई है।

13 दिनों में 41.4 करोड़ की कमाई

13 दिनों में अपने हिंदी वर्जन से 41.4 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ यह सीक्वल आधिकारिक तौर पर हिंदी में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉलीवुड फिल्म बन गई है। इसने ‘कुली’ और ‘लियो’ जैसी बड़ी फिल्मों को काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, अब यह फिल्म इसी पोजिशन पर बनी रहेगी और अपने पूरे लाइफटाइम रन में भी इसी पायदान पर रहेगी।

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