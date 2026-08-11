Jacqueline Fernandez: कभी घर छिनने की आई थी नौबत, आज करोड़ों की स्टार हैं जैकलीन, जानें उनके 3 दर्दनाक राज

Jacqueline Fernandez Birthday: जैकलीन फर्नांडिस ने ग्लैमर की दुनिया में पहचान बनाने से पहले अकेलेपन, आर्थिक तंगी और रिजेक्शन का सामना किया. उनकी निजी जिंदगी भी कई उतार-चढ़ाव से गुजरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

Jacqueline Fernandez Birthday: बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में अपनी पहचान बना चुकीं जैकलीन फर्नांडिस आज 41 साल की हो गई हैं. ‘किक’, ‘जुड़वा 2’ और ‘हाउसफुल’ जैसी फिल्मों से लोगों के बीच अपनी खास जगह बनाने वाली जैकलीन की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार नजर आती है, उनका संघर्ष उतना ही मुश्किल रहा है. करियर की शुरुआत से पहले ही उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. जन्मदिन (Happy Birthday Jacqueline Fernandez) के मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी के उन 3 दौर के बारे में, जिन्होंने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया.

बचपन में ही महसूस हुआ अकेलापन

जैकलीन का जन्म बहरीन में हुआ था. उनके पिता श्रीलंकाई थे, जबकि उनकी मां मलेशियाई-कनाडाई मूल की थीं. अलग-अलग संस्कृतियों से जुड़े परिवार में पली-बढ़ीं जैकलीन ने बचपन में कई बार खुद को दूसरों से अलग महसूस किया. एक जगह पूरी तरह अपनापन न मिल पाने की वजह से उनके मन में अकेलेपन की भावना बनी रही.

बाद में जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, तो ये संघर्ष एक अलग रूप में सामने आया. इंडस्ट्री में बाहरी होने के कारण उन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. हिंदी भाषा से अनजान होना और फिल्म इंडस्ट्री में किसी मजबूत सहारे का न होना भी उनके लिए बड़ी चुनौती थी.

पैसों की कमी ने दिखाया मुश्किल वक्त

जैकलीन ने एक इंटरव्यू में अपने परिवार के मुश्किल आर्थिक दौर के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके घर पर भी संकट आ गया था. रिश्तेदारों की बातें और ताने भी उन्हें सुनने पड़ते थे, जिसका उनकी सोच पर गहरा असर पड़ा.

मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैकलीन ने आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए श्रीलंका में टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम किया. हालांकि, उनकी जिंदगी ने जल्द ही नया मोड़ लिया. मॉडलिंग में कदम रखने के बाद उन्होंने मिस श्रीलंका यूनिवर्स का खिताब जीता और यहीं से उनके ग्लैमर इंडस्ट्री के सफर की शुरुआत हुई.

रिश्तों ने भी दिए कई उतार-चढ़ाव

जैकलीन की निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में रही है. फिल्मों में आने से पहले उनका नाम बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद के साथ जुड़ा था. दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी और करीब 10 साल तक उनके रिश्ते की चर्चा रही. बाद में जैकलीन के फिल्मी करियर और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका.

इसके बाद उनका नाम साजिद खान और सलमान खान के साथ भी जोड़ा गया, हालांकि इन रिश्तों को कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया. वहीं, सुकेश चंद्रशेखर मामले से जुड़ी तस्वीरें सामने आने के बाद जैकलीन की निजी जिंदगी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई. इस पूरे दौर का असर उनके करियर और पब्लिक इमेज पर भी देखने को मिला.