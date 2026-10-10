Entertainment News: निधन से पहले हेमा को आया नाना का फोन, उनके दिल को कचोट रही कौन सी बात

Entertainment News: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके फैंस सहित पूरा बॉलीवुड गमगीन है। हर एक्टर और एक्ट्रेस उन्होंने श्रद्धांजलि दे रहा है। वरिष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी नाना को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि वाले पोस्ट में उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया है, जो उन्हें कचोट रही है। उन्होंने कहा कि निधन से पहले नाना ने उन्हें कॉल किया था।
कहा एक हफ्ते पहले आया कॉल
हेमा ने कहा कि नाना ने हाल ही में उनसे बात की थी और मौत से कुछ समय पहले उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की थी। हेमा ने कहा, ”उन्होंने कुछ दिन पहले फोन किया था। उन्होंने मुझसे भी बात की थी। मुझे लगता है कि लगभग एक हफ्ते पहले भी मुझे एक कॉल आया था। लेकिन किसी वजह से मैं उसे उठा नहीं पाई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। इसलिए, जब मैंने आज सुना, तो मुझे सदमा लगा।”
Today we have lost an icon of the film industry. Nana Patekar, who has carved a place for himself with his unique acting talent and was hailed as a complete institution of histrionics is no more. He is known for his tireless work for the Naam Foundation, always devoted to the betterment of farmers and the underprivileged.
He has left behind a rich legacy of films in Hindi and Marathi that showcase his great talent in a variety of roles. I loved watching his films and his unique approach to his roles. He too has mentioned that I was his favourite actress in classic cinema.
The film industry will surely miss this stawart🙏
— Hema Malini (@dreamgirlhema) October 8, 2026
इंडस्ट्री ने एक बड़ा एक्टर खोया
उन्होंने कहा कि उनकी मौत से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, ”हमारी इंडस्ट्री (हिंदी और मराठी) ने एक बहुत बड़े एक्टर को खो दिया है। वे खुद एक्टिंग के लिए एक संस्था थे।”