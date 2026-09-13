Gulab Sidhu House Firing: पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार हमलावर फरार

Punjabi Singer Gulab Sidhu House Firing: पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर के बाहर देर रात बाइक सवार बदमाशों ने 7-8 राउंड फायरिंग की. हमलावर फरार हो गए, जबकि सिंगर और उनका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है.

Punjabi Singer Gulab Sidhu House Firing: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से इस वक्त हैरान करने वाली खबर सामने आई है. मशहूर सिंगर गुलाब सिद्धू के घर के बाहर शनिवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 7 से 8 राउंड गोलियां चलाईं और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. राहत की बात यह है कि इस हमले में गुलाब सिद्धू और उनके परिवार के किसी सदस्य को चोट नहीं आई है.

रात 1 से 2 बजे के बीच हुई फायरिंग

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई. बाइक पर सवार हमलावर गुलाब सिद्धू के घर के गेट के पास पहुंचे और लगातार गोलियां बरसा दीं. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई. घटना की सूचना परिवार की ओर से पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

बताया जा रहा है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने और इस हमले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.

सिद्धू मूसेवाला से रहा है खास कनेक्शन

गुलाब सिद्धू पंजाबी इंडस्ट्री के चर्चित गायकों में शामिल हैं। उन्होंने ‘लाहौर’, ‘माई ते तेरी याद’, ‘आई नो’, ‘डेरा शेरां दा’ और ‘मेहर खुदा दी’ जैसे कई लोकप्रिय गाने दिए हैं. उनके कई गाने सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुए हैं.

गुलाब सिद्धू का दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से भी करीबी प्रोफेशनल कनेक्शन रहा है. दोनों ने साथ में कई गानों पर काम किया था. मूसेवाला की मौत के बाद गुलाब सिद्धू ने उनके लिए न्याय की मांग भी की थी.

पहले भी निशाने पर रहे पंजाबी सिंगर्स

गौरतलब है कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. हाल ही में एमी विर्क की गाड़ी पर भी फायरिंग की खबर सामने आई थी, हालांकि बुलेटप्रूफ गाड़ी होने के कारण वह सुरक्षित रहे. इससे पहले एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा चुका है.