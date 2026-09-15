गणेश चतुर्थी पर अंबानी परिवार के घर लगा सितारों का जमावड़ा, सलमान खान से रणवीर सिंह तक पहुंचे ये 24 बॉलीवुड स्टार्स

Ganesh Chaturthi Ambani Celebration: अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में सलमान खान समेत 24 बॉलीवुड सितारे पहुंचे. सलमान का रूमाल वाला लुक चर्चा में रहा, जबकि रणवीर सिंह ने ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारे लगाए.

Ganesh Chaturthi Ambani Celebration: हर साल की तरह इस बार भी अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अपने घर गणपति बप्पा का भव्य स्वागत किया. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे अंबानी परिवार के घर पहुंचे और बप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया. गणेश पूजा समारोह से सामने आए सितारों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से सलमान खान भी अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में शामिल हुए. अंबानी परिवार के साथ सलमान के करीबी रिश्ते हैं और वह अक्सर उनके खास आयोजनों में नजर आते हैं. इस दौरान सलमान के लिए हैट का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं. ‘बिग बॉस’ की मेजबानी के दौरान भी वह अक्सर हैट में नजर आते हैं. हालांकि, गणपति दर्शन के लिए पहुंचे सलमान ने इस बार सिर पर रूमाल बांधा हुआ था. उनका यह अलग अंदाज देखते ही पैपराजी ने उन्हें कैममान के अलावा कटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल के साथ अंबानी परिवार के घर पहुंचीं. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कृति सेनन, नूपुर सेनन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, संजय दत्त, सैफ अली खान और वायरल हो रहे हैं.

सलमान खान ने खींचा सबका ध्यान

बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान भी अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में शामिल हुए. अंबानी परिवार के साथ सलमान के करीबी रिश्ते हैं और वह अक्सर उनके खास आयोजनों में नजर आते हैं. इस दौरान सलमान नीले रंग की लाइन वाली शर्ट और जींस में दिखाई दिए. उन्होंने सिर पर रूमाल बांध रखा था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

रूमाल वाले लुक में नजर आए सलमान

पिछले कुछ समय से सलमान खान अपने हेयर स्टाइल को कवर करने के लिए हैट का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं. ‘बिग बॉस’ की मेजबानी के दौरान भी वह अक्सर हैट में नजर आते हैं. हालांकि, गणपति दर्शन के लिए पहुंचे सलमान ने इस बार सिर पर रूमाल बांधा हुआ था. उनका यह अलग अंदाज देखते ही पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया.

कटरीना-विकी समेत पहुंचे कई सितारे

सलमान के अलावा कटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल के साथ अंबानी परिवार के घर पहुंचीं. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कृति सेनन, नूपुर सेनन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, संजय दत्त, सैफ अली खान और करीना कपूर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी बप्पा के दर्शन किए.

रणवीर सिंह ने लगाए गणपति बप्पा के जयकारे

रणवीर सिंह का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने खास जोशीले अंदाज में नजर आए. उन्होंने उत्साह के साथ कहा, ‘गणपति बप्पा मोरया’. उनके साथ मौजूद लोगों ने भी बप्पा के नाम का जयकारा लगाया.

अंबानी परिवार के बुलावे पर पहुंचे 24 बॉलीवुड सितारे

– सलमान खान

– संजय दत्त

– रणवीर सिंह

– सिद्धार्थ मल्होत्रा

– कियारा आडवाणी

– विकी कौशल

– कटरीना कैफ

– रणबीर कपूर

– आलिया भट्ट

– अनन्या पांडे

– जान्हवी कपूर

– दिशा पाटनी

– कृति सेनन

– रेखा

– वरुण धवन

– काजोल

– करीना कपूर खान

– सैफ अली खान

– करिश्मा कपूर

– सुनील शेट्टी

– रितेश देशमुख

– जेनेलिया डिसूजा

– जितेंद्र

– एकता कपूर