Ganesh Chaturthi 2026: अंबानी की गणपति पूजा में सलमान खान ने लूटी महफिल, सादगी ने जीता फैंस का दिल

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 2026 पर मुकेश अंबानी के घर आयोजित गणपति पूजा में सलमान खान सादगी भरे अंदाज में पहुंचे. उनके लुक ने फैंस का ध्यान खींचा. समारोह में कई बॉलीवुड सितारे भी नजर आए.

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 2026 के अवसर पर देशभर में बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं. बॉलीवुड सितारों के घरों से लेकर बड़े सेलिब्रिटी आयोजनों तक गणपति उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है. इसी सिलसिले में मुकेश अंबानी के घर भी गणपति पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई चर्चित हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस खास मौके पर सलमान खान भी बप्पा के दर्शन करने पहुंचे.

सलमान खान का सादगी भरा अंदाज

सलमान खान अपने स्टाइल और खास लुक के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार गणपति पूजा में उनका अंदाज बेहद सादा नजर आया. भाईजान ने डेनिम जींस के साथ आइस ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी. खास बात यह रही कि इस बार उन्होंने टोपी की जगह सिर पर रूमाल बांधा हुआ था. पैरों में साधारण चप्पल के साथ सलमान ने अपने पूरे लुक को काफी सहज रखा.

सलमान की यही सादगी फैंस को खूब पसंद आई. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस उनके इस सिंपल लुक की जमकर तारीफ करते नजर आए. अंबानी परिवार के यहां पहुंचने से पहले सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर आयोजित गणपति उत्सव में भी शामिल हुए थे.

ये रहा वायरल वीडियो- https://www.instagram.com/reels/DdRgtyOA9ZA/

बप्पा के दर्शन करने पहुंचे भाईजान

गणेश पूजा में शामिल होने पहुंचे सलमान खान ने अंबानी परिवार के साथ मिलकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया. हर साल की तरह इस बार भी अंबानी परिवार का गणेश उत्सव बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी से खास बन गया.

कई बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाई महफिल की रौनक

अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में सलमान खान के अलावा कई बड़े सितारे नजर आए. आलिया भट्ट पति रणबीर कपूर के साथ पहुंचीं. वहीं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी ने भी समारोह में शिरकत की. इसके अलावा रितेश देशमुख-जेनिया डिसूजा, कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा, काजोल, अनिल कपूर, जान्हवी कपूर और हरभजन सिंह पत्नी गीता बसरा के साथ नजर आए. सितारों की मौजूदगी ने गणेश चतुर्थी समारोह की रौनक और बढ़ा दी.