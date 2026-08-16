Antara Banerjee: जानें, कौन हैं आरपीएफ अधिकारी पर रेजर से हमला करने वाली एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी

अरावली एक्सप्रेस में एसी कोच में यात्रा को लेकर हुआ विवाद, कपड़े उतारने, ब्लेड लहराने और बदसलूकी का भी आरोप

Antara Banerjee, (आज समाज), नई दिल्ली: टीवी शो कसौटी जिंदगी की 2 की एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी अरावली एक्सप्रेस में हुई एक कथित घटना के बाद मुश्किल में पड़ गई हैं। खबर है कि सूरत में शूटिंग के लिए जाते समय, स्लीपर क्लास का टिकट होने के बावजूद अउ कोच में घुसने पर एक्ट्रेस ने आरपीएफ अधिकारी पर हमला कर दिया। घटना 12 अगस्त को अरावली एक्सप्रेस में हुई,जब एक्ट्रेस बनर्जी एक शूट के लिए सूरत जा रही थीं।

बताया जाता है कि उनके पास स्लीपर-क्लास का टिकट था, लेकिन वह एक रिजर्व्ड एसी कोच में चली गई, जिससे साथी यात्रियों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। घटना बोरीवली और दहानू के बीच रात लगभग 9.30 बजे से 10.50 बजे के बीच हुई। एक यात्री ने अंतरा बनर्जी से रिजर्व्ड सीट खाली करने को कहा। उनके मना करने पर यात्री ने टिकट कलेक्टर हरिकेश त्रिपाठी और आरपीएफ को सूचना दी।

अधिकारियों संग बदसलूकी

आरपीएफ के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर यामिनीकांत मिश्रा ने बताया कि उन्होंने और कांस्टेबल राजेश कुमार ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अंतरा बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और हिंसक हो गई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उन्होंने कपड़े उतारे, ब्लेड लहराया और मिश्रा के साथ-साथ खुद को भी घायल कर लिया। मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने उनकी यूनिफॉर्म और मोबाइल फोन को भी नुकसान पहुंचाया।

कोच के दरवाजे बंद किए गए

हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए आरपीएफ के कर्मचारियों ने एसी कोच के दरवाजे बंद कर दिए। कहा जा रहा है कि दहानू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारे जाने और सरकारी रेलवे पुलिस को सौंपे जाने से पहले, अंतरा बनर्जी ने बाहर निकलने के लिए खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की थी। यह घटना एक घंटे से ज्यादा समय तक चली और इससे यात्री घबरा गए।

पुलिस हिरासत में लिया गया

अगली सुबह बोरीवली रेलवे पुलिस ने बनर्जी को हिरासत में ले लिया। बोरीवली जीआरपी इंस्पेक्टर कुंडा गावड़े ने बताया कि चश्मदीदों के मुताबिक, एसी कोच का टिकट न मिल पाने की वजह से वह परेशान हो सकती हैं। जब उनसे अपने रिश्तेदारों या वकील से संपर्क करने के लिए कहा गया, तो बनर्जी ने मना कर दिया और अपनी गिरफ्तारी की मांग की। गावड़े ने कहा, केस दर्ज होने के बाद वह शांत हो गई।

केस दर्ज और जमानत पर रिहाई

पुलिस ने अंतरा बनर्जी पर सुरक्षा को खतरे में डालने, सरकारी कर्मचारियों को गंभीर चोट पहुंचाने, मारपीट करने और जान-बूझकर अपमान करने का मामला दर्ज किया। उन्हें नोटिस दिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इन टीवी शो में किया काम

बनर्जी ने अपने करियर की शुरूआत टेलीविजन से की और गुमराह: एंड आॅफ इनोसेंस में भी नजर आई। बाद में, उन्होंने 2014 की कॉमेडी फिल्म द शौकीन्स से फिल्मों में डेब्यू किया। इसके बाद वह 2016 से 2018 तक टेलीविजन पर लौटीं और एंड टीवीशो के शो बढ़ो बहू में पिंकी अहलावत का किरदार निभाया।