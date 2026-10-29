मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने पर भारी आपत्ति जताई है। उन्होंने सारा के खिलाफ फतवा जारी किया है।

Sara Ali Khan Fatwa: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भारी आपत्ति जताई है। उन्होंने सारा के खिलाफ फतवा जारी किया है। मौलाना ने कहा कि कोई भी मुसलमान मर्द या औरत मंदिर में पूजा-पाठ करने या दर्शन करने जाता है, तो यह शरीयत की रोशनी में नाजायज और हराम है।

कहा- उन्हें तोबा करनी चाहिए

बरेलवी ने कहा, ”सारा अली खान केदारनाथ मंदिर गई। उन्होंने मंदिर में पूजा-पाठ की। ये तमाम धार्मिक काम शरीयत के मुताबिक नाजायज और हराम है। वे शरीयत की नजर में मुजरिम और गुनहगार हैं, उनको तोबा करनी चाहिए।”

आम आदमी की तरह दर्शन

सारा अली खान ने हाल ही में उत्तराखंड की यात्रा की थी और उन्होंने केदारनाथ धाम में दर्शन किए और करीब तीन दिन तक वहां रुकी थीं। उन्होंने VIP दर्शन के स्थान पर आम लोगों की तरह लाइन में लगकर दर्शन किए थे। उनकी तस्वीरें और वीडियो भी खूब वायरल हुए। इसमें सारा ने बताया कि केदारनाथ ने उनका भावनात्मक रिश्ता है और 2018 में वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ ‘केदारनाथ’ की शूटिंग के लिए आ चुकी हैं। इसलिए हर साल यहां पहुंचती हैं।

वाराणसी के मंदिरों में दर्शन

सारा अली खान इसी तरह वाराणसी में भी नजर आई थीं और आम लोगों की तरह ही उन्होंने वाराणसी की गलियों में घूमा था। उन्होंने वहां भी मंदिर में दर्शन किए थे। इसके बाद अब इसी तरह सारा अली ने केदारनाथ को भी दर्शाया है, जिस पर कुछ लोगों को आपत्ति है।