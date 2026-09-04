मशहूर पंजाबी सिंगर-सॉन्गराइटर नूर चहल अपने नए ओरिजिनल सिंगल 'सोचूं मैं' के साथ अपने आर्टिस्टिक सफर के एक नए दौर में कदम रख रही हैं।

Noor chahal new song: मशहूर पंजाबी सिंगर-सॉन्गराइटर नूर चहल अपने नए ओरिजिनल सिंगल ‘सोचूं मैं’ के साथ अपने आर्टिस्टिक सफर के एक नए दौर में कदम रख रही हैं। अपनी खास आवाज, भावनाओं से भरे गानों और पंजाबी संगीत में मॉडर्न सोच लाने की काबिलियत के लिए पहचानी जाने वालीं नूर ने धीरे-धीरे ऐसे गानों का कलेक्शन बनाया है जो एक आर्टिस्ट के तौर पर उनकी वर्सटैलिटी और दिल के करीब की कहानियां कहने की उनकी समझ, दोनों को दिखाता है।

अलग एहसास पर आधारित

उनका नया गाना ‘सोचूं मैं’ उस एहसास पर आधारित है जिसे कोई भी तब महसूस करता है जब वह जिंदगी के किसी अहम मोड़ पर खड़ा हो। मतलब अपने सपने को पूरा करने की चाहत और इस बात पर शक कि क्या आगे का रास्ता सही है या नहीं। पक्के जवाब देने के बजाय, यह गाना महत्वाकांक्षा के शांत और ज्यादा पर्सनल पहलू को दिखाता है: जैसे शक, उम्मीदें और खुद से होने वाली वे बातें जो अक्सर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले मन में आती हैं।

अभिनय भी कर चुकी हैं चहल

नूर चहल ने पंजाबी फिल्म ‘इक्को मिक्के’ (2020) और ‘बजरे दा सिट्टा’ (2022) में अभिनय करने के साथ-साथ अपनी आवाज भी दी है। उन्हें वर्ष 2022 में उन्हें यूट्यूब के ‘फाउंड्री क्लास’ के लिए भी चुना गया था।

गाना यहां सुनें: https://www.youtube.com/watch?v=ZQRSdCIFat0