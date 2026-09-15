मिल गई Elvish Yadav की फ्यूचर वाइफ? बर्थडे सेलिब्रेशन में आई नजर, जानें कौन है वो हसीना?

Elvish Yadav Mystery Girl: एल्विश यादव के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद उन्हें एक लड़की के साथ स्पॉट किया गया. चेहरा छिपाने को लेकर चर्चा बढ़ी, हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते पर कोई बयान नहीं दिया.

Elvish Yadav Mystery Girl: मुंबई में रियलिटी टीवी स्टार और लोकप्रिय यूट्यूबर एल्विश यादव का जन्मदिन समारोह उस वक्त चर्चा में आ गया, जब पार्टी के बाद उन्हें एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया. दोनों को रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर जाते हुए देखा गया. खास बात यह रही कि युवती ने पैपराजी से अपना चेहरा छिपाए रखा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी पहचान और एल्विश के साथ उसके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.

सेलिब्रेशन में पहुंचे कई सितारे

एल्विश यादव की पार्टी में मनोरंजन जगत के कई कलाकार शामिल हुए. इनमें शिवांगी जोशी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, जैस्मीन भसीन, अली गोनी, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, नुसरत भरुचा, ईशा मालविया, अर्जुन बिजलानी, ओरी, आरजे महवाश और समर्थ जुरेल जैसे नाम शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एल्विश एक महिला के साथ पार्टी वेन्यू से बाहर निकलते दिखाई दिए. महिला ने कैमरों से बचने की कोशिश की और कार में बैठते समय भी अपना चेहरा ढककर रखा। एक अन्य वीडियो में दोनों को एक ही गाड़ी में जाते हुए देखा गया.

यहां देखें वीडियो- https://www.instagram.com/reels/DdQNYjvTBBQ/

कौन हैं एल्विश के साथ नजर आईं इफा खैर?

बाद में सामने आया कि एल्विश के साथ दिखाई देने वाली महिला कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Ifa Khair हैं. वह भी एल्विश की बर्थडे पार्टी में मेहमान के तौर पर शामिल हुई थीं. इफा ने पार्टी से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी साझा की थीं.

हालांकि, दोनों के साथ नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एल्विश यादव या इफा खैर ने अब तक अपने रिश्ते की प्रकृति को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है.

बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी में एल्विश यादव

एल्विश यादव की लोकप्रियता Bigg Boss OTT 2 के बाद और बढ़ी. वो _Playground_, _MTV Roadies XX: Double Cross_ और _Laughter Chefs_ जैसे शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं.

एल्विश ने पिछले साल वेब शो _Aukaat Ke Bahar_ से एक्टिंग की शुरुआत की थी. अब वह टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं. रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है.