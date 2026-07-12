Dhamaal 4 Box Office Day 2: भारत में दो दिन का नेट कलेक्शन 39 करोड़

द्वारा
Vir Singh
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Dhamaal 4 Box Office Day 2: भारत में दो दिन का नेट कलेक्शन 39 करोड़
  • दूसरे दिन कमाए नेट 20 करोड़ रुपए

Dhamaal 4 Box Office Day 2, (आज समाज), एंटरटेनमेंट डेस्क: 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धमाल फ्रैंचाइजी की चौथी फिल्म ने ‘धमाल 4’ की बॉक्स आॅफिस पर अच्छी शुरुआत हुई है। फिल्म ने शुक्रवार को 10,669 शो में 24 फीसदी आॅक्यूपेंसी के साथ 14 करोड़ (नेट) कमाए। हालांकि, अब फिल्म ने पहले दिन के कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है।

क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया

अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और अन्य कलाकारों वाली इस फ़िल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने जहां ज़बरदस्त कॉमेडी फ़िल्म बताया, वहीं कुछ को लगा कि फ़िल्म की कहानी में दम नहीं था। ठीक-ठाक शुरुआत के बाद, फ़िल्म ने दूसरे दिन बेहतर प्रदर्शन किया।

‘वेलकम टू द जंगल’ के बराबर पहुंचा परफॉर्मेंस

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क (Trade Website Sacnilk) के अनुसार, ‘धमाल 4’ 10,953 शो से 22.50 करोड़ (नेट) कमाए हैं। इसमें 60.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई और आॅक्यूपेंसी 33 फीसदी रही। फिल्म का परफॉर्मेंस ‘वेलकम टू द जंगल’ के लगभग बराबर पहुंच गया है, जो 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अपने दूसरे दिन, इस कॉमेडी फिल्म ने 10,396 शो से 20 करोड़ (नेट) कमाए, जिससे भारत में इसका दो दिन का कुल नेट कलेक्शन 39 करोड़ हो गया।

अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2’ से बेहतर प्रदर्शन

अजय देवगन की पिछली फ़िल्मों के मुकाबले, ‘धमाल 4’ ने 2025 में आई उनकी पिछली फ़िल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म ने दूसरे दिन 12,190 शो से 12.25 करोड़ रुपए  (नेट) कमाए, जिससे दो दिनों में इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 21 करोड़ रुपए हो गया। अजय देवगन की एक और फ़िल्म ‘सन ऑफ़ सरदार 2’ की तुलना में भी ‘धमाल 4’ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ‘सन ऑफ़ सरदार 2’ ने दूसरे दिन 7,292 शो से 8.25 करोड़ रुपए (नेट) कमाए थे, जिससे भारत में उसका कुल नेट कलेक्शन 15.50 करोड़ रुपए हुआ था।

सबसे बड़ी तुलना ‘टोटल धमाल’ से

हालांकि, सबसे बड़ी तुलना ‘टोटल धमाल’ से है। 2019 में रिलीज़ हुई इस फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी फ़िल्म ने अकेले दूसरे दिन ही 20.40 करोड़ रुपए (नेट) कमाए थे और भारत में 155.67 करोड़ रुपए के लाइफ़टाइम नेट कलेक्शन के साथ अपना थिएट्रिकल रन पूरा किया था। उस बेंचमार्क तक पहुँचने के लिए ‘धमाल 4’ को अभी लंबा सफ़र तय करना है। दूसरे दिन आई भारी गिरावट ने इसकी शुरुआती रफ़्तार को धीमा कर दिया है, और फ़िलहाल यह अपनी पिछली फ़िल्म और हाल ही में रिलीज़ हुई कई कॉमेडी फ़िल्मों से पीछे चल रही है।

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