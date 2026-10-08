नाना पाटेकर से निधन से उनके फैन दुखी हैं। बॉलीवुड के तमाम छोटे-बड़े कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच, एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का रिएक्शन भी आया है।

Tanushree Dutta Evil Dead: नाना पाटेकर से निधन से उनके फैन दुखी हैं। बॉलीवुड के तमाम छोटे-बड़े कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच, एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने नाना पाटेकर को ‘ईवल डेड’ कहकर बुलाया है। तनुश्री दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। इस स्टोरी में तनुश्री बताती हैं कि उन्होंने नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनी है। उन्होंने कहा कि आज उनका एक बड़ा इवेंट हैं लखनऊ में, लेकिन अब शाम तक सारी मीडिया ‘Evil Dead’ के बारे में बात करेगी।

कहा बाद में दूंगी इस पर रिएक्शन

तनुश्री दत्ता ने कहा, ”मैंने सुना है, मैंने खबर सुनी। मैं बस…आज मेरे काम का दिन है। मैं एक इवेंट के लिए लखनऊ जा रही हूं। और मैं उस पर फोकस करना चाहती हूं। यह सब होने के लिए कितना अजीब दिन है। क्योंकि आज मैं लखनऊ में बड़ा इवेंट कर रही हूं और ये मेरे लिए काफी जरूरी है। मैंने अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर ली थी। मैं लाइव करना चाहती थी, कॉन्टेंट पोस्ट करना चाहती थी। और अब मुझे चिंता हो रही है कि शाम को सारा मीडिया इस ‘Evil Dead’ के बारे में बात करना चाहेगा। तो मैं अपना रिएक्शन तब दूंगी जब मुझे पता चलेगा कि मेरा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। परिवार को निश्चित रूप से संवेदनाएं।”

नाना पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

तनुश्री दत्ता ने साल 2018 में नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि उनके साथ यह घटना साल 2009 में आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर हुई थी। तनुश्री दत्ता ने दावा किया था कि साल 2008 में उन्होंने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) से इस बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया था। नाना पाटेकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई थी। हालांकि, एक्टर ने इन आरोपों को झूठा बताया था। सबूतों की कमी की वजह से साल 2019 में ये केस बंद हो गया था।

आज गोवा में नाना पाटेकर का निधन

नाना पाटेकर ने आज यानी 8 अक्टूबर को गोवा में आखिरी सांस ली। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। गुरुवार सुबह 5:20 पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। शुरुआत में बताया गया था कि 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की गई थी।