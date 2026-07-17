The Odyssey Review In Hindi: ‘द ओडिसी’ में ऐसा क्या है जो हर कोई कर रहा है इसकी चर्चा? जानिए फिल्म का पूरा सच

The Odyssey Review In Hindi: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' एक भव्य पौराणिक एडवेंचर फिल्म है, जिसमें शानदार विजुअल्स, दमदार स्टारकास्ट और ओडेसियस की घर वापसी की रोमांचक कहानी देखने को मिलती है.

The Odyssey Review In Hindi: हॉलीवुड के फेमस निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन एक बार फिर लोगों के लिए एक विशाल और महत्वाकांक्षी फिल्म लेकर आए हैं. उनकी नई फिल्म ‘द ओडिसी’ एक ऐसी सिनेमाई पेशकश है, जिसे बड़े पर्दे पर देखने का अनुभव खास बनाया गया है. करीब 250 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी ये फिल्म नोलन की अब तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है.

नोलन इससे पहले ‘ओपनहाइमर’, ‘टेनेट’ और ‘द डार्क नाइट’ जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. उनकी फिल्मों में कहानी कहने का अनोखा अंदाज, शानदार विजुअल्स और तकनीकी प्रयोग हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं. ‘द ओडिसी’ भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती नजर आती है, जहां इतिहास, पौराणिक कथा और आधुनिक सिनेमाई तकनीक का शानदार मेल देखने को मिलता है.

फिल्म की शानदार स्टारकास्ट

‘द ओडिसी’ को खास तौर पर आईमैक्स फॉर्मेट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. फिल्म को दुनिया के चुनिंदा सिनेमाघरों में असली आईमैक्स क्वालिटी में देखने का मौका मिलेगा, जिससे इसके विशाल युद्ध दृश्यों और भव्य लोकेशंस का असर कई गुना बढ़ जाता है. फिल्म में हॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, जेंडाया, रॉबर्ट पैटिंसन और शार्लीज थेरॉन जैसे कलाकारों की मौजूदगी इसे और भी खास बनाती है. फिल्म की शूटिंग मोरक्को, ग्रीस, इटली, आइसलैंड, स्कॉटलैंड और अमेरिका जैसी अलग-अलग जगहों पर की गई है, जो इसकी भव्यता को पर्दे पर साफ दिखाती है.

द ओडिसी की कहानी क्या है?

फिल्म की कहानी प्राचीन यूनानी महाकाव्य ‘ओडिसी’ पर आधारित है. इसकी शुरुआत ट्रॉय युद्ध और ट्रोजन हॉर्स के फेमस प्रसंग से होती है. युद्ध में हिस्सा लेने के बाद योद्धा ओडेसियस अपने घर इथाका लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं होती.

लंबे समय तक घर न लौटने की वजह से सभी को लगने लगता है कि शायद ओडेसियस अब कभी वापस नहीं आएगा. उसकी पत्नी भी ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहने को मजबूर है, जबकि उसका बेटा टेलीमाकस अपने पिता की वापसी को लेकर पूरी तरह विश्वास रखता है. टेलीमाकस अपने पिता को खोजने का फैसला करता है और यहीं से कहानी एक रोमांचक सफर में बदल जाती है. फिल्म ओडेसियस के युद्ध के बाद अपने घर लौटने, रास्ते में आने वाली मुश्किलों और अपने परिवार तक पहुंचने की भावनात्मक यात्रा को दिखाती है.

फिल्म की खासियत

क्रिस्टोफर नोलन का निर्देशन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत नजर आता है. उन्होंने पौराणिक कहानी को सिर्फ एक युद्ध फिल्म की तरह पेश नहीं किया, बल्कि इसे भावनाओं, रोमांच और शानदार विजुअल ट्रीटमेंट के साथ तैयार किया है. फिल्म में एक आंख वाले राक्षस से जुड़ा दृश्य बेहद प्रभावशाली बनाया गया है. ट्रॉय युद्ध के सीक्वेंस भी भव्य और रोमांचक लगते हैं. कैमरा वर्क, लोकेशन और सिनेमैटोग्राफी फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं.

इंटरवल तक फिल्म लोगों को लगातार बांधे रखती है. कलाकारों की एक्टिंग मजबूत है और हर किरदार को अच्छी तरह से पेश किया गया है. फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन में भी नोलन की खास शैली देखने को मिलती है.

खास बात ये है कि फिल्म में ज्यादा निर्भरता सीजीआई पर नहीं रखी गई है. वास्तविक लोकेशन, बड़े सेट और शानदार निर्देशन के जरिए फिल्म को एक वास्तविक और भव्य रूप दिया गया है. यही वजह है कि ‘द ओडिसी’ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर देखने लायक सिनेमाई अनुभव बन जाती है.