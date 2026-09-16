CBFC Reconstitution: सीबीएफसी का पुनर्गठन, प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी बने सदस्य

By
Sudhanshu Chouhan
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) का पुनर्गठन किया। इसमें प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी, रूपाली गांगुली, पल्लवी जोशी, पंकज त्रिपाठी और प्रसेनजीत चटर्जी जैसी हस्तियां शामिल हैं।

CBFC Reconstitution: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) का पुनर्गठन किया। इसमें प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी, रूपाली गांगुली, पल्लवी जोशी, पंकज त्रिपाठी और प्रसेनजीत चटर्जी जैसी हस्तियां शामिल हैं।

सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत, 18 सदस्यों वाले इस बोर्ड का पुनर्गठन तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए किया गया है।

अन्य सदस्यों में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, अभिषेक जैन, रिकी केज, प्रियदर्शन, हंसराज हंस, सुप्रिया यारलागड्डा, यतींद्र मिश्रा, नीला माधब पांडा, प्रोसेनजीत चटर्जी, निशिगंधा वाड, वामन केंद्रे और रमेश पतंगे शामिल हैं।