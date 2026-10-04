Box Office Collection: ‘Drishyam 3’ का दिमाग हिलाने वाला रोमांच, 2 ही दिन में कमाई 100 करोड़ पार, अजय देवगन की थ्रिलर ने मचाया हंगामा

अजय देवगन की उन रोमांचक फिल्मों में से एक, जिसने लंबे समय तक दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा है, ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ के रूप में आखिरकार अपने अंतिम अध्याय तक पहुंच गई है. 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म में विजय सालगांवकर एक आखिरी कहानी के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं.

नई दिल्ली. अजय देवगन की मच अवेटेड मूवी दृश्यम ने आते ही सिनेमा घरों पर कब्जा जमा लिया है. थिएटर में रिलीज के बाद से ही गजब की भीड़ देखने को मिल रही है. फिल्म का प्लॉट एक बार फिर से लोगों को रोमांचित कर रहा है. थ्रील ऐसा है जिसने लंबे समय तक दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा है. ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है. सुपर हिट फ्रेंचाईजी मूवी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म में विजय सालगांवकर एक आखिरी कहानी के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं. रिलीज के दूसरे दिन ही फिल्म ने भारत में 53.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली और 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया.

पहली और दूसरी दृश्यम फिल्म की तरह ही नई रिलीज भी गजब का रोमांच रखती है. इसका स्क्रीन प्ले लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने दूसरे दिन भारत में 53.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. आपको बता दें कि इस फिल्म को देश भर में 16,868 शो में चलाया जा रहा है. इसके साथ फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 138.60 करोड़ रुपये हो गया. इसका मतलब है कि फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 115.50 करोड़ रुपये की कर ली है.

अजय देवगन की इस फिल्म का क्रेज काफी ज्यादा है. हर एक फैन दृश्यम फ्रेंचाइजी फिल्म के ट्विस्ट को दीवानी है. इस फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इसने विदेशों में 20 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 38.50 करोड़ रुपये हो गया. भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 177.10 करोड़ रुपये हो गया.

दूसरे दिन ही 100 करोड़ के पार

दृश्यम को फिल्म क्रिटिक ने शानदार रिव्यू दिया है और दर्शकों का भी रिएक्शन इसे लेकर बेहद पॉजिटिव है. दूसरे दिन की शानदार कमाई के साथ भारत में अजय देवगन की इस थ्रिलर ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. अगर इसके भारत में किए गे नेट कलेक्शन की बात करें तो इसने अब तक 115.50 करोड़ रुपये है.

तीसरे दिन भी जारी है कमाई

तीसरे दिन तक फिल्म 372 शो में चल रही थी और अब तक भारत में 0.80 करोड़ रुपये की नेट कमाई दर्ज कर चुकी थी. फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 139.54 करोड़ रुपये, जबकि इंडिया नेट कलेक्शन 116.30 करोड़ रुपये पहुंच गया था. तीसरे दिन का अंतिम कलेक्शन अभी सामने आना बाकी है.