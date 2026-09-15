Bigg Boss 20 में मचा बवाल! उदिति सिंह और आसिफ खान की लड़ाई ने उड़ाए घरवालों के होश

Bigg Boss 20 Latest Episode: बिग बॉस 20 में उदिति सिंह और आसिफ खान के बीच हाई-फाइव को लेकर तीखी बहस हो गई. उदिति ने आसिफ को दूर रहने की चेतावनी दी, जिसके बाद घरवाले भी हैरान रह गए.

Bigg Boss 20 Latest Episode: कलर्स टीवी का चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ लगातार नए विवादों और दिलचस्प ट्विस्ट के चलते सुर्खियों में है. घर में जहां कुछ कंटेस्टेंट्स अपने दमदार गेम से दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं, वहीं कुछ सदस्य अब तक अपनी मजबूत पहचान बनाने में नाकाम रहे हैं. इसी बीच पहले हफ्ते में शांत नजर आईं उदिति सिंह का इस सप्ताह बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला. लेटेस्ट एपिसोड में उनकी आसिफ खान के साथ जमकर बहस हो गई.

हाई-फाइव के बाद बिगड़ा मामला

दरअसल, वीकेंड का वार के दौरान आसिफ खान ने उदिति सिंह को हाई-फाइव दिया था. इस दौरान उनका हाथ उदिति के हाथ पर तेज लग गया. बाद में उदिति स्वीमिंग पूल के पास ईशा रिखी से इस घटना का जिक्र कर रही थीं. तभी आसिफ वहां पहुंचे और उन्होंने उदिति से माफी मांगी.

हालांकि, बात माफी पर खत्म नहीं हुई. उदिति ने आसिफ से इस घटना को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया और उन पर जानबूझकर हाथ तेज मारने का आरोप लगाया. इस पर आसिफ भी अपनी सफाई देते हुए नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने हाई-फाइव के लिए हाथ बढ़ाया था, तो उदिति उसी वक्त मना कर सकती थीं.

उदिति ने आसिफ को दी साफ चेतावनी

बहस बढ़ने पर उदिति सिंह ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आसिफ को स्पष्ट शब्दों में दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ‘मुझे टच मत करो. आगे से ध्यान रखना मुझसे दूर ही रहो आप. आपके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है कि मैं आपसे मजाक करूं, तो मुझसे दूर ही रहा करो.’

उदिति के इस तेवर से घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह गए. जवाब में आसिफ ने कहा कि अब वह न तो उदिति के साथ मजाक करेंगे और न ही उनसे बात करेंगे.

घरवालों के बीच बंटी राय

दोनों के बीच हुई इस तीखी बहस ने ‘बिग बॉस 20’ के घर का माहौल गर्म कर दिया. कुछ कंटेस्टेंट्स आसिफ के समर्थन में नजर आए, जबकि कुछ ने उदिति का पक्ष लिया. वहीं, सोशल मीडिया पर भी दोनों की बहस चर्चा का विषय बन गई है.